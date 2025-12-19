2025平安夜踩街報佳音「希望禧年 光臨諸羅」 黃敏惠送糖果與幸福

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為傳遞聖誕節的平安與喜樂，嘉義市「希望禧年 光臨諸羅」平安夜踩街報佳音活動已邁入第23年，於今（19）日晚間中央廣場盛大登場。今年市府聯合基督教、天主教各大教會、各級學校、社團等共同舉辦，吸引24個優秀隊伍、超過2,000名熱情民眾盛裝參與；來自日本宮城縣加美町的貴賓團特地跨海參加，為這場嘉義限定的聖誕晚會增添了濃厚的國際友誼色彩。嘉義市長黃敏惠與天主教嘉義教區主教浦英雄、台灣基督長老教會嘉義中會議長戴乃宣牧師等宗教領袖共同點燈，現場充滿溫馨的聖誕氛圍。黃敏惠市長也與盛裝打扮的參與者，一同從中央廣場沿著文化路、中央噴水池到文化公園，分送甜糖給小朋友與長輩，一同與市民朋友分享平安與喜樂。

黃敏惠市長表示，聖誕報佳音平安夜踩街活動持續了23年，嘉義市的幸福是靠大家同心協力、攜手努力而來的，即便現場飄雨，也將其視為上帝賜予的「聖水」與祝福。黃敏惠市長指出，今年活動特別呼應 2025 年天主教「希望禧年」每25年慶祝一次的傳統，期盼每一位參與者都能成為「希望的朝聖者」，透過開啟象徵恩典與寬恕的聖門，傳遞聖誕平安與愛。黃敏惠市長提到，明日還有國際管樂節與「320+1 城市博覽會」延續今晚的熱鬧，歡迎大家一起參與展現出這座城市的光榮感與熱情，並祝福所有市民平安喜樂、一切順心。

晚會在興村教會「無酵餅樂團」充滿活力的搖滾樂曲中熱情開場。隨後，喜樂泉靈糧堂、正義幼兒園、仁愛幼兒園、嘉義教區社福聯合團體、宏仁中學、北榮教會等團體輪番上陣，帶來旗舞、讚美操、創意舞台劇等高水準演出，將現場氣氛推向最高潮。

活動尾聲，在蒲英雄主教與戴乃宣議長的莊嚴祝禱下，以及聖馬爾定醫院聖詠團溫暖人心的合唱聲中，黃敏惠市長與所有嘉賓共同倒數，璀璨點亮聖誕燈飾，場面溫馨、喜樂滿溢。點燈儀式後，精心打扮的大小朋友組成踩街隊伍，紛紛化身為聖誕老人、俏皮天使等創意造型，從中央廣場出發，途經嘉義市地標中央噴水池，最終熱鬧湧入人聲鼎沸的文化路夜市。

民政處表示，今年的踩街活動在天主教嘉義教區、台灣基督長老教會嘉義中會、聖馬爾定醫院等多個單位的共同努力下，展現了嘉義市民的無限創意與熱情。我們成功將愛與希望的聖誕氛圍，散播到每一條街道，讓嘉義市成為一個充滿濃郁聖誕氣息和幸福感的城市。這場長達23年的城市傳統，不僅是宗教慶典，更是嘉義市團結友愛、與國際接軌的最佳體現。

圖：為傳遞聖誕節的平安與喜樂，嘉義市「希望禧年 光臨諸羅」平安夜踩街報佳音活動已邁入第23年，於今（19）日晚間中央廣場盛大登場。今年市府聯合基督教、天主教各大教會、各級學校、社團等共同舉辦，吸引24個優秀隊伍、超過2,000名熱情民眾盛裝參與。（記者吳瑞興翻攝）