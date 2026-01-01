2025年上市ETF績效比較 主動式ETF完勝 最高報酬率69％

2025年台股首檔主動式ETF上市，在輝達帶動的AI資料中心投資、台積電創新高之下，一年下來主動式ETF的績效完勝同年新上市ETF。（圖片來源／Google Cloud）

台灣資本市場ETF在2025年迎來第一檔主動式ETF，從5月的野村臺灣智慧優選（00980A）、群益台灣精選強棒（00982A）一直到年底台新科技主動式（00992A），一共8檔主動式ETF上市，成了台股ETF中當紅炸子雞。

2025年台灣ETF市場，首檔主動式ETF上市

2025年上市的ETF大約17檔，其中有8檔為主動式ETF，其餘的有追蹤公債指數的大華優利美公債20年等5檔，還有股、債都投的2檔平衡型，以及像台新標普500ETF這種股價指數型，在各類ETF中，以股市為主要標的主動式和科技精選行業指數類的ETF一年下來績效最佳，例如主動式的統一台股增長ETF（00981A）。

統一台股增長ETF（00981A）在2025年5月才上市，到12月31日為止，不計入配息，收盤在16.91元，全年報酬率69.78％，是報酬率最強的主動式ETF，其持股成分中，近1成來自護國神山台積電，台積電2025年全年報酬率44％，最低價也有780元，最高價在12月31日封關的1550元。

但能讓統一台股增長創造近7成的報酬率，占總持股6.6％的台光電，2025全年漲幅達166％，以及 6.41％的伺服器散熱指標股奇鋐應該是關鍵，因為2025年奇鋐也漲了142％。台積電、台光電、奇鋐全部都受惠於AI伺服器大爆發。

ETF投資重心放在AI伺服器，2025年績效都很好

野村臺灣智慧優選（00980A）是主動式ETF中績效第二名，從5月上市到12月31日封關報酬率有50.79％，從最新公布的持股明細中見到，它持股部位最大的一樣是台積電，有8.5％，第二大比重是押在大盤，持有台灣證交所加權股價指數，接著是鴻海、緯穎、川湖和奇鋐。其中，緯穎去年漲幅有71％、川湖有141.9％。

2025年新上上的ETF約17檔，其中主動式ETF選股多集中在AI伺服器相關包含多檔爆發性強的個股，就算不計入配息多少，但績效就相當傲人。（資料來源／Goodinfo網站 各投信官網／製表 鄭國強）

野村臺灣智慧優選第六大持股的台達電全年也漲了123.7％，一度和奇鋐股價破千元大關。根據野村投信官網公告，12月31日為止，野村臺灣智慧優選持有83億元的股票。

ETF若持有奇鋐、川湖、台光電，績效都相當耀眼

第三名是群益台灣精選強棒（00982A），從5月上市到12月31日封關報酬率有44.51％，其投資部位有8.9％持有台積電、6.82％持有奇鋐、6.56％持有緯穎，在半導體設備股則持有聖暉和亞翔，聖暉全年漲幅有118.4％，亞翔則有155.5％的漲幅。

再來是野村台灣增強 50ETF（00985A），2025年7月才上市，到年底的報酬率為33.17％，這檔ETF有超過4成資金投入在半導體產業個股，而且持股前5大股中有兩檔是最近非常夯記憶體股，公告至11月30日持股明細，台積電占其部位的20.64％，以12月31日收盤來算，約值13億台幣。

其第二大持股是2436張的南亞科，占總投資的6.85％，南亞科今年漲了5倍，野村台灣增強大約是南亞科漲到一半才開始進場持有。再來是聯發科、華邦電、富邦金、智邦等，這些投資組合可以給一般的投資人參考，或者，一般民眾乾脆買ETF，績效可能比自己投資還好。



