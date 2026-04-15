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2025年上櫃肥貓有229家 家數較2024年大增
〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告2025年度上櫃公司董監事酬金資訊。根據統計，去年稅後虧損、但仍有發放董事酬金的公司(肥貓公司)共計有229家。其中化學廠永捷(4714)金額最高，去年稅後淨損9551萬元、每股稅後虧損(EPS)0.54元，但董事酬金達千萬以上，金額為1008.7萬元。
相對2024年，以董監酬金「實際支領」的統計數據來看，當年度則有107家。2025年相對2024年增加了不少肥貓公司。
上櫃公司當中，僅有10家公司2025年的董事酬金金額破千萬，永捷即為其中之一。根據該公司的文字說明，原因在於子公司塑膠工業廠商信立(4303)獲利大增、董事酬金也增加，連帶拉高集團合併報表的董事酬勞金額，加之兼任員工董事的酬金增加所致。確實根據公開資訊觀測站資料，非合併報表的統計中，永捷的董事酬金僅為12.2萬元。
在2025年稅後虧損卻發董事酬金的229家上櫃公司當中，共有15家公司的董事酬金破百萬。包含永捷、合富-KY(4745)、達邦蛋白(6578)、共信-KY(6617)、南仁湖(5905)、安國(8054)、光聚晶電(6111)、及成(3095)、國邑*(6875)、士開(5324)、慧智(6615)、神盾(6462)、橘子(6180)、福華(8085)、元創精密(3685)
在上述15家公司當中，以半導體廠神盾2025年虧損最多，該公司去年稅後虧損為15.98億元、每股稅後虧損17.51元，但其董事酬金仍達到114.3萬元。
至於此229家上櫃公司當中，2025年稅後虧損最高的公司為生技醫療業的浩鼎(4174)，2025年稅後虧損20.53億元、每股稅後虧損15.61元，而該公司董事酬金為73.1萬元。
此外，綠河-KY(8444)稅後虧損11.05億元、每股稅後虧損10.06元，董事酬金則為43.1萬元。神盾、浩鼎、綠河-KY是唯三2025年虧1股本但仍有發董事酬金的上櫃公司。
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