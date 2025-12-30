2025年不平靜 日本年末傳狼逃、熊害、火燒車
日本進入新年假期，年末年始最長可以九連假，但是各地卻接連傳出突發狀況。東京的多摩動物公園發生豺狼脫逃，園方緊急疏散，部分遊客因距離問題被迫在園區內避難，幸好最後成功捕獲，虛驚一場。另外，日本年底天氣惡劣，狂風暴雪，導致路面結冰，高速公路因此發生車輛打滑，超過60台車連環追撞，引發爆炸、起火，造成2死，數十傷。
再過不到30小時就是2026年了，習俗上過新曆年的日本忙著除舊布新。大阪通天閣舉辦「交接儀式」，謝謝蛇辛苦了一整年，並且新的一年馬上有好運！
大阪通天閣生肖年交接儀式：「2025年，蛇麼都好！2026年，經濟馬力全開，祝各位龍馬精神！」
這個新年，日本最多可以9連休，上週六(12/27)假期開跑，各地卻意外頻傳。
日本NHK電視台記者 後藤佑太郎：「因為狼脫逃了，動物園現在禁止進入。」
週日(12/28)上午10點左右，東京的多摩動物公園發現豺狼區少了一頭，才剛開門的動物園立刻疏散人群、緊急閉園。
日本NHK電視台記者 後藤佑太郎：「您有去看狼嗎？」
遊客：「有。」
日本NHK電視台記者 後藤佑太郎：「真的嗎！那個時候兩頭狼都在嗎？」
遊客：「我們只有看到一頭....」
儘管確認狼沒有逃出公園，但園區整體占地50公頃，園方花了大約4個小時終於成功捕獲。部分被關在園內的遊客也重獲自由，今年最後一個營業日就這麼慌亂結束。
家長：「很害怕是嗎？」
脫困小朋友：「不是，是我都沒逛到。」
狼逃跑總算是有驚無險，但熊出沒卻持續累積災情。
汽車駕駛：「喔！熊！是熊！(真的是熊) 天啊，好危險！」
明明已是隆冬時節，野熊卻毫無減少跡象，今年熊害死傷至少230人，創2006年統計以來最多，並且持續累積中。
這個年末年始，冷空氣、寒流接力吹襲日本，開車上路除了要小心熊亂闖，還得留意狂風、暴雪釀禍。
日本民眾：「這是怎樣啊...」
上週五(12/26)，關越高速公路群馬縣路段發生嚴重車禍，火勢猛烈伴隨爆裂聲，駭人瞬間全被附近居民拍下。
目擊居民：「聽到砰的一聲，大概20秒後就看到火焰往上竄。傳出好多次爆炸聲，幾十次有吧，砰砰砰的，太可怕了。」
為了降低延燒風險，該區間禁止通行，全面封閉41個小時後終於恢復正常通車。根據警方初步調查，事故路段為連續下坡，且路面積雪、結凍，導致前方卡車打滑，而後車無法及時煞停，造成連環追撞，波及67輛車，其中20輛車起火燃燒，造成2死，26輕重傷。
回顧今年，日本可說是多災多難，暴雨、林火、地震等等天災人禍，摧毀了無數家庭生活。年末之際，國家獻上了帶有吉祥寓意的新年預算案。
日本財務大臣 片山皋月：「122.3，象徵『共同創造富強日本』。」
財務大臣特別以「1223」的日文諧音，為明年討個好彩頭。日本2026年度預算案，經過多日的內閣磋商，敲定一般會計總額達122兆3092億日圓，比原始金額增加7兆多，連續兩年刷新歷史新高。
日本首相 高市早苗：「這是讓日本列島強韌豐饒的預算案，政府會盡快推動成立。今年承蒙各位媒體先進照顧，謝謝大家。祝大家都能過個好年。」
就任後頭一回預算案告一段落，首相總算稍微鬆口氣。新年新氣象，高市早苗也總算有時間兌現搬家承諾。上任以來，慌亂的內政與外交讓高市忙地團團轉，只能一直暫住眾議員宿舍，雖然離官邸只有五分鐘車程，但若深夜遇突發事件，維安則需另外調派。週一(12/29)，日本媒體直擊到高市身著便服進入公邸，證實首相已搬離宿舍。以後上下班走路只要一分鐘，總理也終於能夠多點時間好好休息、努力執政。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
