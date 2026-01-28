2025年中和新蘆線旅運量突破2千萬人次站點 有2站房價破百萬

〔記者徐義平／台北報導〕捷運中和新蘆線路線串聯雙北市多個行政區，房仲業者彙整2025年該路線各站點的進出站旅運量與周邊住宅實價揭露資訊，發現松江南京站、忠孝新生站、頂溪站以及古亭站等四站較為繁忙，全年旅運人次均超過2千萬人次，其中忠孝新生站、古亭站等兩站每坪平均房價更直接突破100萬元。

松江南京站旅運量超過2600萬人次

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運松江南京站鄰近台北金融中心，且屬於捷運交會站，是新蘆線與松山新店線的交會站，全年旅運量超過2600萬人次，為中和新蘆線各站點中的第一名，目前住宅每坪均價約92.1萬元。

而忠孝新生站則是與板南線交會站，去年全年旅運量超過2500萬人次，排名全線第二，目前住宅每坪均價約104.3萬元，不過去年住宅交易量較少，全年僅44戶，但每戶平均總價超過5千萬元，也是沿線捷運宅總價帶相對高的站點。

至於，古亭站位於中正區與大安區交界，也是與松山新店線的交會站，去年旅運量超過2100萬人次，排名全線第四，住宅每坪均價約101.3萬元。

而捷運頂溪站則是新蘆線位於新北市站點中，去年旅運量唯一突破2千萬人次的站點，全年累積超過2300萬人次，僅次於松江南京站與忠孝新生站，住宅每坪均價約56.9萬元，但站點周邊住宅釋出較少，去年交易量僅39戶。

陳金萍指出，針對預算有限的購屋族，捷運丹鳳站、輔大站房價是中和新蘆線中相對親民的站點，每坪均價各約41.1萬元及41.6萬元，儘管去年旅運量不到1千萬人次、僅600至700萬人次，但輔大與丹鳳站鄰近重劃中的塭仔圳重劃區，等待重劃區發展成熟，產業與人口大量移入，預期旅運量也將有機會再進一步提升。

