2025年丹娜絲風災 愛心企業貢獻專業

去年丹娜絲造成台南沿海房屋屋頂受創，全台慈濟志工齊心協助，合作廠商也在無常中見證大愛，上人行腳台南，廠商特地帶領全家人與員工，分享這過程的感動！

2025年丹娜絲颱風，造成北門環保站圍牆被吹走，所幸災後快速修復重啟， 慈濟志工 胡春娥：「雖然是腳跛 腰痠，環保站在整修時，我也是要前後照顧，感恩上人幫忙整修環保站，讓我們菩薩和我們，可以有共修的地方 。」

每一戶屋頂修繕，都像一個道場，不只志工努力耕耘，修繕廠商也在無常中發善心，炫綱公司老闆 李金展：「看到每個家庭的屋頂都翻了，很多老人沒辦法，我們(原本的)工作延後，給我1個月時間，我帶工班下台南 趕快修復好。」

當時老闆帶領員工南下，這十名專業勇士，有如災區的護法金剛，證嚴上人開示 ：「都是很真誠的大菩薩 感恩，你們可以這麼快速恢復房子，真的是功德。」

老闆不只帶著員工來見上人，就連阿媽、岳母、妻女等一家人都各特地前來，全因他們來自嘉義大林，見證著慈濟大林醫院對當地居民的照顧！炫綱公司員工 李金鴻：「對啊 還沒蓋起來，我就在那邊看 看到現在，心存感恩啦 就是為了我們，那裡(的人) 不須跑那麼遠的醫院 。」

心懷感恩響應善行，老闆李金展不只發揮專業，更自費幫災民裝新馬達， 炫綱公司老闆 李金展：「有賺錢回饋社會 幫助一個人，對我們自己受到別人祝福，我們出門在外爬高爬低 安全就好。」

證嚴上人開示 ：「做工作很認真 如規如矩，讓人看了心很愛 ，祝福你們，你們要投入 進來慈濟。」

風災無常，卻吹起善念共鳴，讓有愛的企業，牽起與慈濟的因緣！

