2025年以房養老件數與核貸金額 皆創新高

（中央社記者蘇思云台北20日電）銀行持續推動以房養老業務，金管會統計顯示，2025年以房養老辦理件數1359件，年增15.13%，核貸金額新台幣96億元，年成長18.86%，單年度件數跟核貸金額皆創下歷史新高。金管會說明，可能與房地產價值增加，加上銀行加強宣導，年長者對資產活化接受度增加有關。

銀行自2015年開辦商業型不動產逆向抵押貸款業務，又稱為以房養老業務。以房養老指的是高齡者將自己既有不動產設定抵押權給銀行，在貸款的一定年限內，由銀行按月撥付一定金額養老金，並在到期日償還全部貸款本息。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，截至2025年底，合計16家銀行開辦以房養老業務，累計核貸件數達1萬340件，累計核貸額度為605億元。觀察過去3年核貸金額，分別年增17.46%、14.64%與18.86%，顯示業務穩定成長。

觀察2025年全年狀況，以房養老辦理件數為1359件，核貸金額96億元，件數跟核貸金額皆創下歷史新高。

張嘉魁進一步解釋，因應高齡化社會需求，銀行開辦業務主要目的是滿足用戶老年生活所需資金，2025年的成長狀況可能跟房地產價值增加，可貸金額也隨之增加，加上銀行加強宣導下，年長者對資產活化接受度增加有關。

根據金管會資料，申辦以房養老業務女性略多於男性，女性累計核貸件數達5935件、占比57.40%，男性則為4405件、占比42.6%，平均承作年限為22.08年。

目前開辦以房養老的的16家銀行，分別為合庫銀、土銀、台企銀、一銀、華南銀、台銀、高雄銀、中信銀、台新銀、上海商銀、兆豐銀、安泰銀、陽信銀、彰銀、玉山銀與台中銀，整體業務以公股行庫為主力。（編輯：潘羿菁）1150120