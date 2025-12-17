2025年倒數！國師唐綺陽突宣布「重大新喜訊」不藏了：人生重要時刻

記者蔡維歆／台北報導

占星專家唐綺陽近期主持節目與直播工作滿檔，意外收到六位數的生日厚禮，禮物是知名珠寶品牌周大福的項鏈與戒指，象徵祝福也見證人生的重要時刻。唐綺陽又驚又喜認為這份禮物不只具有份量，更陪伴她踏入人生下一階段，也鼓勵每個人，不論生日、升遷或邁向人生里程碑，都值得為自己挑選一件具有象徵性的金飾，「絕對是人生重要時刻必須擁有的理想禮物」。

唐綺陽錄音時配戴首飾，自信與優雅兼具。(圖／大慕影藝提供）

過往唐綺陽較少以金飾搭配服裝，不過這次還收到周大福金飾，讓她一試成主顧。無論搭配深色或亮色造型，都能起到畫龍點睛效果。她大讚：「這款戒指設計上是福字icon正反交錯排列，有著傳統的納福寓意，又很現代大氣，白色鑲鑽的配色也很時尚，完全百搭。」她更打趣說，這份生日禮物來得正是時候，「感覺接下來一年都能金光閃閃，自信加倍！」

如同星象快速變換，穿搭首飾也會呼應心境而有所不同。唐綺陽認為：「黃金的溫潤光澤不只有美感，更帶來沉穩的安定能量。」她鼓勵大家不妨為自己挑一份禮物，「每個人都值得擁有屬於自己的理想禮物。一件能陪伴許久的金飾，不只是裝飾，更是一種對自己的肯定。」

