2025年全台詐騙財損近900億！165打詐儀錶板揭最常見手法

詐騙事件層出不窮，甚至不少人被AI深偽影片欺騙，一輩子積蓄全被詐騙集團奪走。據警政署165打詐儀錶板統計，2025年台灣整體詐騙財損金額達893.26億元，受理件數16.2萬件。

165打詐儀錶板公布自2024年8月至2025年12月的統計數據，雖然去年整體詐騙財損金額達893.26億元，但如果以2025年8月至12月累積財損327.7億對比2024年同期的629.3億，可以發現財損大幅下降。另外2025年11月單月財損金額，更來到59.91億，是統計以來的新低。

165公布2024年8月至2025年12月數據。圖／翻攝自165打詐儀錶板

詐騙手法部分，最常見的詐騙手法就是網路購物詐騙，2025年12月的網購詐騙受理件數達4140件；再來是假投資詐騙（受理件數達1280件）、假交友（投資詐財）詐騙（受理件數達1036件）、色情應召詐財詐騙（受理件數達1036件）、假買家騙賣家詐騙（受理件數達691件）。

最常見詐騙手法。圖／翻攝自165打詐儀錶板



※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

