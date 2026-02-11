2025年全台預售屋揭露3.62萬件 買氣只剩高峰時3成

〔記者徐義平／台北報導〕2025年全台預售屋實價揭露件數近3.62萬件，對比2024年全年約12.17萬件，直接減少8.55萬件、年減幅逾7成，相當於預售屋買氣衰退到只剩3成。

進一步觀察六都加新竹縣市去年的預售屋揭露件數，全數低於1萬件，而台北市、新竹縣市、台南市以及高雄市等四都會區、均不到4千件，尤其新竹縣市全年只有1227件，平均一個月只賣出102.25件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，受到信用管制影響、尤其房貸審核仍有限制，民眾對未來房價上漲預期已被扭轉，購屋族進場態度明顯保守，導致預售屋市場買氣快速降溫，成交量大幅萎縮，尤其受科技題材帶動的新竹縣市，去年預售屋買氣年減幅逾8成，平均一個月只剩100件的交易量。

廣告 廣告

去年新竹預售屋買氣 平均1個月只剩100戶

除新竹縣市外，雙北市以南的主要都會區交易量同樣明顯萎縮，2025年桃園市、台中市、台南市與高雄市等四都會區，預售屋揭露量年減幅均逾7成，顯示在整體金融環境與政策影響下，觀望情緒已由北部蔓延至中南部，預售屋建案普遍買氣衰退的壓力。

最後，陳金萍指出，預售屋購買涉及付款期程長、未來變數較多，在市場不確定性升高的情況下，購屋族普遍傾向延後決策，使得預售市場交易動能短期內難以回溫。

【看原文連結】

更多自由時報報導

72歲婦存1006萬、月領4萬年金爽退休 什麼都不缺卻面臨「1窘境」

在飛機上買下全部100張刮刮樂 乘客幫開獎 中獎金額跌破所有人眼鏡

美車開放進口後車市大降價？經長：最多降1成

62萬存股族不妙？投信封關前棄養 連2砍霸榜

