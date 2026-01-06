2025年全台1-10月預售交易量前十大年減幅皆逾9成 高雄4行政區上榜

台積電光環退卻？高雄市共4行政區預售屋年減幅破9成，居全台最多的縣市。（攝影／鄭國強）

從2024下半年開始，受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，預售屋買氣急轉直下，交易量也跟著迅速量縮。永慶房產集團統計2025年1-10月全台各行政區預售屋的交易量，發現2025年前十月全台預售屋僅成交30,180件，相較2024年同期的111,773件，量縮幅度達73.0%，交易量衰退幅度明顯。其中，全台預售交易年減幅前十名的行政區，減幅都超過9成，極為量縮。

2025年1-10月全台預售交易量較去年同期年減73%

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025年全台前十月的預售市場延續去年下半年較低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，量能自然受到壓縮。使整體交易量較去年下滑不少，今年1-10月的預售屋交易量僅剩去年同期的27%。

至於全台預售屋總銷金額的變化，陳金萍指出，2025年全台前十月的預售屋總銷金額僅0.59兆元，相較去年同期的1.99兆元，年減70.4%，受全台預售屋整體交易急度量縮的關係，連帶使總銷金額也下滑許多。

坐擁科技題材的朴子市、寶山鄉2025年也急度量縮

朴子市2025年1-10月預售交易量僅41件，相較去年的891件，年減95.4%。陳金萍表示，朴子市受惠於台積電進駐嘉義科學園區的外溢效應，在科技題材帶動下，當地預售屋價格已提前反映未來就業與人口移入的上漲預期。而且，建商也看準商機，短時間內不斷推出建案，使供給量快速暴增。今年因持續受政策影響，加上房價基期已高、市場又供過於求，因此當地交易量較去年量縮明顯。

至於同樣受惠於台積電設廠利多的寶山鄉，預售交易量縮92.3%。陳金萍說明，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，而因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。

高雄共4行政區上榜，居預售重災區

高雄市共4行政區預售屋年減幅破9成，居全台最多的縣市。陳金萍說明，近年來，高雄市因產業題材及建設到位，加上房市熱絡，預售屋市場也跟著價量齊揚。不過，從去年下半年開始，受政策衝擊後，高雄開始呈現量縮價跌格局，預售買氣不振，交易量萎縮。即使像先前房市熱絡的北高雄區域，在台積電設廠帶動下，整體房市關注度提升，位於北高雄的仁武區也因生活機能成熟、通勤便利，承接外溢自住需求。不過，仁武區也出現嚴重量縮，2024年交易量破千件，2025年僅剩不到百件，買方購屋心態保守。

