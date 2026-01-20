2025年全國航班運量達6880萬人次 航班數超過疫前

（中央社記者余曉涵台北20日電）交通部次長林國顯說，去年全國航空運量達6880萬人次，其中有1050萬人次是國內線。民航局長何淑萍說，冬季班表的國際航線航班數每週約2981班，已超越疫情前，顯示航空市場前景暢旺。

交通部民用航空局今天舉行79週年局慶，會中民航局長何淑萍表示，去年航班運量已經恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，航班數也超越疫情前。

何淑萍說，冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每週平均2981班，相較前期夏季班表每週多出124班，並超越2019年疫情前的每週2957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

交通部次長林國顯說，民航局的工作非常多，去年開啟了飛航北歐的可能，也在不同的地方修正航約，把沒有用到的航權清出來給航空公司使用，希望讓既有航權可以發揮到最高效益。

林國顯舉例，像是台灣飛往日本及韓國每週有800多班及500多班，算下來每天有200班飛到日本及韓國，讓北美旅客到台灣轉機到東南亞及東北亞都非常方便，未來轉機的運量也會非常大，希望所有航空公司都能看到這個長短搭配的利器。

林國顯指出，去年的航空運量全國是6880萬人次，其中有1050萬人次是國內線，其餘都是國際線旅客。

林國顯說，航管運量有26萬架次，貨運量則是有257萬噸，超越疫情前，都代表國家經濟反映在航空產業。

民航局說，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以中東恢復比例最多達214%，北美恢復140%次之，日韓則恢復125%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89%、51%。

民航局評估，今年運量可望再往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，預測國際線運量可達6200萬人次。

至於今年表現，何淑萍認為，空運市場今年將迎向榮景，包含亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳已在去年底啟用、民航局近期修訂台義通航協定及簽署台芬通航協定的後續市場效應，都為運量成長增添新動能。

另外，民航局今年在局慶中表揚台灣首次添加SAF的飛航永續相關獎項，以及各項航空業績優從業人員獎項。（編輯：龍柏安）1150120