2025年全年淨減少339萬人 中國連4年人口負成長、快跌破14億

中國國家統計局1月19日公布官方數據顯示，2025年該地區人口連續第4年出現負成長，全年淨減少339萬人，總人口降至14.05億人，較2024年的降幅更為明顯。



2025年中國出生人數降至792萬人，創下數十年來新低紀錄，較2024年的954萬人大幅下滑。同一時期，死亡人數則從2024年的1093萬人上升至1131萬人。

人口自2022年起持續萎縮



中國人口自2022年起持續萎縮，並且老化現象日益嚴重，這對北京當局推動內需消費及控制債務的計畫帶來複雜挑戰。屆時將有數億勞動人口陸續退出職場，而養老金預算已面臨嚴峻壓力。



中國2024年結婚登記數量暴跌5分之1，創下紀錄最大降幅，僅有逾610萬對新人登記結婚，較2023年的768萬對明顯減少。



在中國大陸，結婚登記通常被視為出生率的重要領先指標。

不過，人口學者指出，接下來一年內，中國出生人數可能出現短暫小幅回升。這是因為2025年5月起，北京開始允許夫妻在全國任何地方辦理結婚登記，而非僅限戶籍所在地，此舉大幅簡化相關程序。



