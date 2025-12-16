2025年全球十大國際新聞：關稅衝擊全球 AI進步和戰爭同時發生

川普重返白宮，這次有備而來，他對近60個貿易夥伴課徵對等關稅（reciprocal tariffs），這項「關稅政策」衝擊全球成為年度最重要的新聞事件。（圖片來源／翻攝自川普官方臉書）

在《信傳媒》發表年度十大國際新聞回顧，2025年進入第5年，真是歲月如梭！回顧2025年，最不同的是，如果你是投資者、跨國工作者、從事國際貿易，或是即將交報告的學生，想知道2025年全球發生的最重要十大國際新聞，可以請教AI先生。但諷刺的是，《經濟學人》2025年的年度字彙是：slop。我不得不皺起眉頭，去問AI，slop可以翻譯成餿水／垃圾內容。原來《經濟學人》認為2025年網路上充斥著slop，由AI生成一堆沒有質量、無意義的內容。因此，能夠閱讀到具有洞察力，並且提供專業知識與編輯室嚴謹把關的新聞專題，還是有價值的。

廣告 廣告



以下是我個人認為，2025年全球最重要的十件國際大事排行榜：

第一件大事：川普關稅貿易戰，全球震盪

川普重返白宮，這次有備而來，他對近60個貿易夥伴課徵對等關稅（reciprocal tariffs），這項「關稅政策」不僅成功地成為談判籌碼，降低包括中國、越南、臺灣在內，多個貿易逆差國的貿易逆差，強化美國的製造業。更重要的是，川普2.0基於關稅國族主義與保護主義所建立起新的關稅壁壘，對全球供應鏈、美中貿易關係，乃至各國的經濟貿易，都帶來巨大的不確定性與挑戰，堪稱為國際新聞榜首。

也因為如此，世界銀行與IMF等機構預測，2025年全球經濟增長率將下降（降至2.3%至3.0%），不只歐元區、日本的增長預期普遍下修，新興市場和發展中經濟體經濟成長均有放緩現象，全球貿易與投資動能減弱，世界銀行與IMF甚至呼籲，全球經濟正面臨「失落的十年」風險。2026年，能源轉型成本增加、貿易保護主義已是「新常態」，企業如何調整供應鏈，政府如何遏制通膨，將是重中之重。唯有具有經濟韌性，做出供應鏈重組（例如友岸外包Friend-shoring/近岸外包Near-shoring），和加入AI產業鏈的國家，才是贏家。

第二件大事：膠著的俄烏之戰，令人傷心

俄烏之戰2022年開打至今，進入第四年，令人悲傷的是，在俄羅斯持續強攻，繼續大規模轟炸烏克蘭的能源基礎設施、發電廠和民用設施，加上無人機協同攻擊，烏克蘭2025年前8個月的平民死傷人數，比2024年同期增長了近40%。

截至2025年，評估這場衝突已造成俄、烏兩國數十萬軍人的死傷，累積傷亡超過100萬人，是二戰以來歐洲最慘烈的衝突之一。尤其對烏克蘭來說，聯合國估計有超過1,400萬烏克蘭人急需援助，超過630萬人已逃往鄰國避難，另有370萬人在境內流離失所。而前線戰鬥的殺戮與殘酷並未減弱。

俄羅斯總統普丁在年底時說，俄軍今年已攻占烏克蘭近5,000平方公里的土地，這是他談判最大的籌碼。加上川普「名不正、言不順」地支持普丁的停火方案，北約早已出現「烏克蘭疲勞」，也會歡迎停火提議。烏克蘭面臨巨大的「求和」壓力，可能需要接受以現有控制線為基礎的停火協議，這對烏克蘭來說，將是非常痛苦的選擇。為國家主權獨立而戰，到頭來，面對如此深刻的痛苦和巨大的犧牲，想對烏克蘭說「加油」，都顯得蒼白無力。

影響所及，北約成員國各自增加國防經費，目標是國防費用占GDP百分之5，顯示戰爭之下無完卵，靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好。

第三件大事：以巴停火，大勢底定

2025年10月7日是以色列遭巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯恐怖攻擊二周年。

哈瑪斯得到什麼？是的，他們成功地引起國際社會重視巴勒斯坦議題。但代價是巴勒斯坦人的生命與生活。兩年來，以色列的報復攻擊已造成超過6萬7000名加薩巴人喪生，220萬加薩居民多數無家可歸，忍受飢餓，民不聊生。

2025年1、3、6、10月至少4次的停火協議，尤其是10月，由川普（Donald Trump）介入的以色列與哈瑪斯（Hamas）停火協議，只能說暫時停火，「不是永遠的停火」，因為總理納坦亞胡內閣中的右翼人士，仍堅決反對任何停火行動。

這場戰爭，把伊朗、黎巴嫩拉入戰局。葉門胡塞組織（Houthis）的介入，更對紅海航運造成威脅與成本飆升，也影響國際原油價格、衝擊全球經濟。

以色列在這場戰爭中，無疑成為中東地緣政治的霸主，巴勒斯坦難民愈來愈多，哈瑪斯將領死得也愈來愈多；尤其在美國的軍援下，美軍2025年6月出動Ｂ-2「幽靈」戰略轟炸機，搭載GBU-57鑽地炸彈（ＭＯＰ）空襲伊朗核設施，讓長期軍援哈瑪斯、黎巴嫩真主黨、葉門的胡塞武裝組織的伊朗遭受重挫。

國際社會長期支持的「兩國論」（Two-State Solution）方案，承認「巴勒斯坦國」的國家在2024～-2025年出現高峰。英國、加拿大、澳洲、葡萄牙、比利時、安道爾、盧森堡、馬耳他、聖馬利諾，以及法國先後宣布承認巴勒斯坦國。截至2025年底，聯合國193個成員國中，已有超過140個國家正式承認巴勒斯坦國，僅美國等少數主要盟友尚未承認。

有用嗎？以色列現任政府是不願意接受兩國論的。對強調「權力」的國際關係中，「兵強馬壯」、「富國強兵」才是正解。

被《經濟學人》列為全球最需關注的衝突之一─台海衝突，以巴衝突的教訓，台灣需要仔細讀取。可參考：【以巴戰爭1周年》中東戰火擴大 死局難解 小國求生存大哉問】

出處：信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/49750 )

第四件大事：AI經濟的狂熱

從輝達（NVIDIA）市值破5兆美元，以及台積電的股價也在繼續升，可以看出以AI為核心的科技創新，將是全球經濟增長的當紅炸子雞。AI應用端的加速普及，如AI代理人的應用、智慧汽車、無人駕駛汽車、雲端資料中心等。圍繞半導體和資料基礎設施的競爭加劇，成為影響地緣政治和經濟安全的重要因素。其中資料中心與「人形機器人」更是商戰中的最新戰場；中國、美國等科技巨頭，不只在技術較勁，更牽動產業版圖重塑與國際戰略，成為新型的軍備競賽。

第五件大事：印巴衝突，現在「未完成式」

2025年5月15日，印度與巴基斯坦在克什米爾實際控制線（Line of Control, LoC）附近發生空戰，印度軍方發動一次大規模無人機轟炸行動，緊接著雙方各自發動報復性攻擊，飛彈與無人機襲擊，不到一周，戲劇性地停火，顯示印巴衝突在克什米爾的歷史糾結，仍是「現在未完成式」，而且邊境衝突的模式，拜高科技之賜，轉化為低成本的無人機戰爭。雙方各自放話，試圖影響國際輿論的傳播行動，也很精彩。

【印度、巴基斯坦停火後各自宣稱「贏了」 解析印巴衝突背後的三個弔詭】

出處：信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/54293 )

第六件大事 東亞政治變化，日、韓兩樣情

日本首位女首相高市早苗上任，在東京與川普舉行峰會，重申「印太聯盟」，高市的表現亮眼吸睛。川普承諾日本「有任何問題美國都在」，被解讀為「日本有事，美國有事」的英文白話版。她提出「台灣有事論」，贏得許多台灣人的支持與掌聲，卻引發與中國關係的急遽惡化，中日關係陷入低點。高市的鷹派立場和對區域安全的關注，其實承襲日本國內保守派的一貫主張，認為日本需從二戰後的和平憲法對發展國防的限制，邁向「正常國家」發展。

南韓政壇震盪，宣布「戒嚴」、失去民心的尹錫悅被捕後，進入李在明時代；親中的李在明，傾向於將臺海問題降為經貿問題，不願為此得罪中國，以換取南韓經濟的穩定。2025年12月入境南韓的新措施中，對台灣採電子申報系統，卻在「國家／地區」欄位，將台灣標示為「China（Taiwan）」，引發台灣社會強烈抗議，也讓看這麼多韓劇、又常到南韓玩的台灣人寒心。

第七件大事 澳洲立法 禁止孩童使用社群媒體

澳洲一直是世界上最積極進行監管網路的國家之一。澳洲曾公開批評馬斯克的社群平台X，充斥暴力影片和兒童性剝削內容；並且高聲主張Google和臉書應該為新聞內容付費，掀起一波社群媒體付費的論戰。

目前澳洲已通過《保護兒童線上安全法》（Protecting Children Online Safety Act），16歲以下的兒童和青少年，必須得到父母明確同意，才能註冊和使用社群媒體，澳洲是全球第一個如此勇敢對抗社群媒體的國家。法令要求，社群媒體平台（如 TikTok、Instagram、Snapchat 等），必須實施年齡驗證技術；並且移除平台優先移除網路霸凌、煽動性內容、性剝削材料以及可能造成飲食失調、自殘或自殺風險的有害內容。

就像《經濟學人》2025年的年度字slop，如果澳洲能成功使大量青少年離開社群媒體，極可能大幅降低青少年對社群媒體平台成癮的情況，保護孩子在數位世界的心理健康和安全，不應該是科技始於人性該有的設計嗎?

第八件大事 全球貿易戰，中國全身而退？

中國目前是太陽能板（獨占80%）、電動車電池市場（60%），也是全球最大的電動車消費國和生產國。但因「新三樣」（電動車、太陽能、電池）的產能過剩和低價傾銷，引發了美國祭出高關稅，讓中美貿易戰進入4.0；中國的新科技優勢也威脅到歐盟，歐盟也祭出反補貼和反傾銷調查。全球的外貿抵制，讓外資企業為「去風險化」（De-risking）和「去中國化」（Decoupling），不得不將供應鏈轉移到越南、墨西哥、印度等地，導致中國的出口優勢被削弱。

因此，在習近平的領導下，中國經濟越來越傾向於國家資本主義，強調黨的領導和戰略性產業的自給自足（如「晶片國產化」），中國的經濟發展，會因貿易戰和地緣政治風險，加上地方政府面臨數萬億人民幣的隱性債務壓力，產生「經濟拖累效應」？還是，中國能在國際孤立中，靠著研發與掌握關鍵的稀土等關鍵能源，以及鋼鐵、水泥、鋁材均居世界第一的產能，走出屬於中國的第三條路，仍需觀察。

第九件大事：國際人道與安全危機

被大家忽略的，還有蘇丹內戰持續惡化，戰爭已導致超過1,200萬人流離失所，近3,000萬人需要緊急人道援助。蘇丹多個地區宣告饑荒，成為現今規模最大、最慘烈的人道主義危機之一，甚至被認為有種族滅絕疑慮。2025年在沙烏地阿拉伯、美國等地舉行的調停均告失敗。

剛果民主共和國(DRC)東部地區，出現軍閥割據與種族暴力，導致數百萬人流離失所。塔利班重新掌權的阿富汗，遭受國際孤立，被國際人權組織指控嚴重侵犯人權、政治極端主義，以及持續面臨恐怖組織（如伊斯蘭國分支）的威脅，在2025年全球和平指數(GPI)，排名倒數第一，列為全球最不和平的國家，這些生靈塗碳的事現在仍是進行式。

第十件大事：由你來定義

2025年還發生許多世界大事，哪一件事是你認為重要的大事？

2025年12月，Netflix與Paramount為了收購Warner Bros. Discovery（WBD）展開激烈的併購之戰，這是串流平台的媒體戰爭。如果Netflix購併成功，將HBO Max的訂戶（約1.28億）併入自身的3億多用戶，全球用戶數將突破4億，在競爭激烈的串流媒體市場中，將鞏固其霸主地位。

馬查多/委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲頒2025年諾貝爾和平獎。她領導反對派政黨「來吧委內瑞拉」，團結國內支持民主的政治勢力。為了躲藏獨裁領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的抓捕，馬查多在委內瑞拉躲藏一年多，12月10日為出席在挪威舉行的和平獎頒獎典禮，她展開秘密逃亡。這項逃亡行動，驚險穿越10個軍事檢查站，再冒險乘漁船橫越加勒比海，情節宛如動作派電影。委內瑞拉這幾年因為「石油咒詛」，加上威權主義不斷擴張，經濟情況每況愈下，馬查多在黑暗中守護民主火焰，值得全世界聲援。

2025年COP30氣候峰會在巴西舉辦，面對巴黎協定將滿10週年，全球極端天氣事件頻發，氣候變遷是全球風險中的重要一環。

深受全球敬重的教宗方濟各辭世，首位美籍教宗「良十四世繼任」。

2025年11月26日香港宏福苑大火，至少160人死亡，是香港近年來最嚴重的人道災難之一。火災事故的起因，曝露建築公共安全的嚴重疏漏，以及災民安置與善後，對香港社會造成深遠的衝擊。

放眼2026年，將迎來美國建國250週年，以及2026年世界盃足球賽，臺灣在年底即將舉行九合一地方選舉。可以預料的是，美、中、俄等大國間權力競爭與軍備競賽，只會更加激烈，地緣政治風險與科技競爭，只會相互疊加，面對充滿變數的2026年，AI給我的建議是：保持韌性、專注於個人技能升級，並在動盪中尋找由「新三樣」（AI、綠色能源、數位化）帶來的結構性機遇。我覺得有道理，也與你分享。

(原始連結)





更多信傳媒報導

普萊德科技榮獲「114年經濟部節能標竿獎 - 銀獎」

綠色聖誕市集在新店 裕隆城「未來拾光祭」12月20、21登場 親子放電到永續選品一次到位

癌症新藥基金滿週年》3千多家庭受惠 病友盼制度化讓照護不中斷

