2025年全球十大國際新聞：關稅衝擊全球 AI進步和戰爭同時發生
川普重返白宮，這次有備而來，他對近60個貿易夥伴課徵對等關稅（reciprocal tariffs），這項「關稅政策」衝擊全球成為年度最重要的新聞事件。（圖片來源／翻攝自川普官方臉書）
在《信傳媒》發表年度十大國際新聞回顧，2025年進入第5年，真是歲月如梭！回顧2025年，最不同的是，如果你是投資者、跨國工作者、從事國際貿易，或是即將交報告的學生，想知道2025年全球發生的最重要十大國際新聞，可以請教AI先生。但諷刺的是，《經濟學人》2025年的年度字彙是：slop。我不得不皺起眉頭，去問AI，slop可以翻譯成餿水／垃圾內容。原來《經濟學人》認為2025年網路上充斥著slop，由AI生成一堆沒有質量、無意義的內容。因此，能夠閱讀到具有洞察力，並且提供專業知識與編輯室嚴謹把關的新聞專題，還是有價值的。
以下是我個人認為，2025年全球最重要的十件國際大事排行榜：
第一件大事：川普關稅貿易戰，全球震盪
川普重返白宮，這次有備而來，他對近60個貿易夥伴課徵對等關稅（reciprocal tariffs），這項「關稅政策」不僅成功地成為談判籌碼，降低包括中國、越南、臺灣在內，多個貿易逆差國的貿易逆差，強化美國的製造業。更重要的是，川普2.0基於關稅國族主義與保護主義所建立起新的關稅壁壘，對全球供應鏈、美中貿易關係，乃至各國的經濟貿易，都帶來巨大的不確定性與挑戰，堪稱為國際新聞榜首。
也因為如此，世界銀行與IMF等機構預測，2025年全球經濟增長率將下降（降至2.3%至3.0%），不只歐元區、日本的增長預期普遍下修，新興市場和發展中經濟體經濟成長均有放緩現象，全球貿易與投資動能減弱，世界銀行與IMF甚至呼籲，全球經濟正面臨「失落的十年」風險。2026年，能源轉型成本增加、貿易保護主義已是「新常態」，企業如何調整供應鏈，政府如何遏制通膨，將是重中之重。唯有具有經濟韌性，做出供應鏈重組（例如友岸外包Friend-shoring/近岸外包Near-shoring），和加入AI產業鏈的國家，才是贏家。
第二件大事：膠著的俄烏之戰，令人傷心
俄烏之戰2022年開打至今，進入第四年，令人悲傷的是，在俄羅斯持續強攻，繼續大規模轟炸烏克蘭的能源基礎設施、發電廠和民用設施，加上無人機協同攻擊，烏克蘭2025年前8個月的平民死傷人數，比2024年同期增長了近40%。
截至2025年，評估這場衝突已造成俄、烏兩國數十萬軍人的死傷，累積傷亡超過100萬人，是二戰以來歐洲最慘烈的衝突之一。尤其對烏克蘭來說，聯合國估計有超過1,400萬烏克蘭人急需援助，超過630萬人已逃往鄰國避難，另有370萬人在境內流離失所。而前線戰鬥的殺戮與殘酷並未減弱。
俄羅斯總統普丁在年底時說，俄軍今年已攻占烏克蘭近5,000平方公里的土地，這是他談判最大的籌碼。加上川普「名不正、言不順」地支持普丁的停火方案，北約早已出現「烏克蘭疲勞」，也會歡迎停火提議。烏克蘭面臨巨大的「求和」壓力，可能需要接受以現有控制線為基礎的停火協議，這對烏克蘭來說，將是非常痛苦的選擇。為國家主權獨立而戰，到頭來，面對如此深刻的痛苦和巨大的犧牲，想對烏克蘭說「加油」，都顯得蒼白無力。
影響所及，北約成員國各自增加國防經費，目標是國防費用占GDP百分之5，顯示戰爭之下無完卵，靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好。
第三件大事：以巴停火，大勢底定
2025年10月7日是以色列遭巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯恐怖攻擊二周年。
哈瑪斯得到什麼？是的，他們成功地引起國際社會重視巴勒斯坦議題。但代價是巴勒斯坦人的生命與生活。兩年來，以色列的報復攻擊已造成超過6萬7000名加薩巴人喪生，220萬加薩居民多數無家可歸，忍受飢餓，民不聊生。
2025年1、3、6、10月至少4次的停火協議，尤其是10月，由川普（Donald Trump）介入的以色列與哈瑪斯（Hamas）停火協議，只能說暫時停火，「不是永遠的停火」，因為總理納坦亞胡內閣中的右翼人士，仍堅決反對任何停火行動。
這場戰爭，把伊朗、黎巴嫩拉入戰局。葉門胡塞組織（Houthis）的介入，更對紅海航運造成威脅與成本飆升，也影響國際原油價格、衝擊全球經濟。
以色列在這場戰爭中，無疑成為中東地緣政治的霸主，巴勒斯坦難民愈來愈多，哈瑪斯將領死得也愈來愈多；尤其在美國的軍援下，美軍2025年6月出動Ｂ-2「幽靈」戰略轟炸機，搭載GBU-57鑽地炸彈（ＭＯＰ）空襲伊朗核設施，讓長期軍援哈瑪斯、黎巴嫩真主黨、葉門的胡塞武裝組織的伊朗遭受重挫。
國際社會長期支持的「兩國論」（Two-State Solution）方案，承認「巴勒斯坦國」的國家在2024～-2025年出現高峰。英國、加拿大、澳洲、葡萄牙、比利時、安道爾、盧森堡、馬耳他、聖馬利諾，以及法國先後宣布承認巴勒斯坦國。截至2025年底，聯合國193個成員國中，已有超過140個國家正式承認巴勒斯坦國，僅美國等少數主要盟友尚未承認。
有用嗎？以色列現任政府是不願意接受兩國論的。對強調「權力」的國際關係中，「兵強馬壯」、「富國強兵」才是正解。
被《經濟學人》列為全球最需關注的衝突之一─台海衝突，以巴衝突的教訓，台灣需要仔細讀取。可參考：【以巴戰爭1周年》中東戰火擴大 死局難解 小國求生存大哉問】
出處：信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/49750 )
第四件大事：AI經濟的狂熱
從輝達（NVIDIA）市值破5兆美元，以及台積電的股價也在繼續升，可以看出以AI為核心的科技創新，將是全球經濟增長的當紅炸子雞。AI應用端的加速普及，如AI代理人的應用、智慧汽車、無人駕駛汽車、雲端資料中心等。圍繞半導體和資料基礎設施的競爭加劇，成為影響地緣政治和經濟安全的重要因素。其中資料中心與「人形機器人」更是商戰中的最新戰場；中國、美國等科技巨頭，不只在技術較勁，更牽動產業版圖重塑與國際戰略，成為新型的軍備競賽。
第五件大事：印巴衝突，現在「未完成式」
2025年5月15日，印度與巴基斯坦在克什米爾實際控制線（Line of Control, LoC）附近發生空戰，印度軍方發動一次大規模無人機轟炸行動，緊接著雙方各自發動報復性攻擊，飛彈與無人機襲擊，不到一周，戲劇性地停火，顯示印巴衝突在克什米爾的歷史糾結，仍是「現在未完成式」，而且邊境衝突的模式，拜高科技之賜，轉化為低成本的無人機戰爭。雙方各自放話，試圖影響國際輿論的傳播行動，也很精彩。
【印度、巴基斯坦停火後各自宣稱「贏了」 解析印巴衝突背後的三個弔詭】
出處：信傳媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/54293 )
第六件大事 東亞政治變化，日、韓兩樣情
日本首位女首相高市早苗上任，在東京與川普舉行峰會，重申「印太聯盟」，高市的表現亮眼吸睛。川普承諾日本「有任何問題美國都在」，被解讀為「日本有事，美國有事」的英文白話版。她提出「台灣有事論」，贏得許多台灣人的支持與掌聲，卻引發與中國關係的急遽惡化，中日關係陷入低點。高市的鷹派立場和對區域安全的關注，其實承襲日本國內保守派的一貫主張，認為日本需從二戰後的和平憲法對發展國防的限制，邁向「正常國家」發展。
南韓政壇震盪，宣布「戒嚴」、失去民心的尹錫悅被捕後，進入李在明時代；親中的李在明，傾向於將臺海問題降為經貿問題，不願為此得罪中國，以換取南韓經濟的穩定。2025年12月入境南韓的新措施中，對台灣採電子申報系統，卻在「國家／地區」欄位，將台灣標示為「China（Taiwan）」，引發台灣社會強烈抗議，也讓看這麼多韓劇、又常到南韓玩的台灣人寒心。
第七件大事 澳洲立法 禁止孩童使用社群媒體
澳洲一直是世界上最積極進行監管網路的國家之一。澳洲曾公開批評馬斯克的社群平台X，充斥暴力影片和兒童性剝削內容；並且高聲主張Google和臉書應該為新聞內容付費，掀起一波社群媒體付費的論戰。
目前澳洲已通過《保護兒童線上安全法》（Protecting Children Online Safety Act），16歲以下的兒童和青少年，必須得到父母明確同意，才能註冊和使用社群媒體，澳洲是全球第一個如此勇敢對抗社群媒體的國家。法令要求，社群媒體平台（如 TikTok、Instagram、Snapchat 等），必須實施年齡驗證技術；並且移除平台優先移除網路霸凌、煽動性內容、性剝削材料以及可能造成飲食失調、自殘或自殺風險的有害內容。
就像《經濟學人》2025年的年度字slop，如果澳洲能成功使大量青少年離開社群媒體，極可能大幅降低青少年對社群媒體平台成癮的情況，保護孩子在數位世界的心理健康和安全，不應該是科技始於人性該有的設計嗎?
第八件大事 全球貿易戰，中國全身而退？
中國目前是太陽能板（獨占80%）、電動車電池市場（60%），也是全球最大的電動車消費國和生產國。但因「新三樣」（電動車、太陽能、電池）的產能過剩和低價傾銷，引發了美國祭出高關稅，讓中美貿易戰進入4.0；中國的新科技優勢也威脅到歐盟，歐盟也祭出反補貼和反傾銷調查。全球的外貿抵制，讓外資企業為「去風險化」（De-risking）和「去中國化」（Decoupling），不得不將供應鏈轉移到越南、墨西哥、印度等地，導致中國的出口優勢被削弱。
因此，在習近平的領導下，中國經濟越來越傾向於國家資本主義，強調黨的領導和戰略性產業的自給自足（如「晶片國產化」），中國的經濟發展，會因貿易戰和地緣政治風險，加上地方政府面臨數萬億人民幣的隱性債務壓力，產生「經濟拖累效應」？還是，中國能在國際孤立中，靠著研發與掌握關鍵的稀土等關鍵能源，以及鋼鐵、水泥、鋁材均居世界第一的產能，走出屬於中國的第三條路，仍需觀察。
第九件大事：國際人道與安全危機
被大家忽略的，還有蘇丹內戰持續惡化，戰爭已導致超過1,200萬人流離失所，近3,000萬人需要緊急人道援助。蘇丹多個地區宣告饑荒，成為現今規模最大、最慘烈的人道主義危機之一，甚至被認為有種族滅絕疑慮。2025年在沙烏地阿拉伯、美國等地舉行的調停均告失敗。
剛果民主共和國(DRC)東部地區，出現軍閥割據與種族暴力，導致數百萬人流離失所。塔利班重新掌權的阿富汗，遭受國際孤立，被國際人權組織指控嚴重侵犯人權、政治極端主義，以及持續面臨恐怖組織（如伊斯蘭國分支）的威脅，在2025年全球和平指數(GPI)，排名倒數第一，列為全球最不和平的國家，這些生靈塗碳的事現在仍是進行式。
第十件大事：由你來定義
2025年還發生許多世界大事，哪一件事是你認為重要的大事？
2025年12月，Netflix與Paramount為了收購Warner Bros. Discovery（WBD）展開激烈的併購之戰，這是串流平台的媒體戰爭。如果Netflix購併成功，將HBO Max的訂戶（約1.28億）併入自身的3億多用戶，全球用戶數將突破4億，在競爭激烈的串流媒體市場中，將鞏固其霸主地位。
馬查多/委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲頒2025年諾貝爾和平獎。她領導反對派政黨「來吧委內瑞拉」，團結國內支持民主的政治勢力。為了躲藏獨裁領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的抓捕，馬查多在委內瑞拉躲藏一年多，12月10日為出席在挪威舉行的和平獎頒獎典禮，她展開秘密逃亡。這項逃亡行動，驚險穿越10個軍事檢查站，再冒險乘漁船橫越加勒比海，情節宛如動作派電影。委內瑞拉這幾年因為「石油咒詛」，加上威權主義不斷擴張，經濟情況每況愈下，馬查多在黑暗中守護民主火焰，值得全世界聲援。
2025年COP30氣候峰會在巴西舉辦，面對巴黎協定將滿10週年，全球極端天氣事件頻發，氣候變遷是全球風險中的重要一環。
深受全球敬重的教宗方濟各辭世，首位美籍教宗「良十四世繼任」。
2025年11月26日香港宏福苑大火，至少160人死亡，是香港近年來最嚴重的人道災難之一。火災事故的起因，曝露建築公共安全的嚴重疏漏，以及災民安置與善後，對香港社會造成深遠的衝擊。
放眼2026年，將迎來美國建國250週年，以及2026年世界盃足球賽，臺灣在年底即將舉行九合一地方選舉。可以預料的是，美、中、俄等大國間權力競爭與軍備競賽，只會更加激烈，地緣政治風險與科技競爭，只會相互疊加，面對充滿變數的2026年，AI給我的建議是：保持韌性、專注於個人技能升級，並在動盪中尋找由「新三樣」（AI、綠色能源、數位化）帶來的結構性機遇。我覺得有道理，也與你分享。
更多信傳媒報導
普萊德科技榮獲「114年經濟部節能標竿獎 - 銀獎」
綠色聖誕市集在新店 裕隆城「未來拾光祭」12月20、21登場 親子放電到永續選品一次到位
癌症新藥基金滿週年》3千多家庭受惠 病友盼制度化讓照護不中斷
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 108
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 35
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 23 小時前 ・ 2
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 22 小時前 ・ 254
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 71
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
柯文哲狂罵北檢1年！檢察官首回應「真實心聲」
政治中心／綜合報導台北地方法院持續審理京華城容積弊案、侵占民眾黨政治獻金案，15日開始進行連續8天的言詞辯論程序，北檢檢察官在論告柯文哲京華城案時，詳細說明了時間軸，該案的容積獎勵程序是在柯文哲與威京集團主席沈慶京密會後迅速推進的。檢方同時披露了公部門基層的壓力，引述公務員私下稱「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。民視 ・ 2 小時前 ・ 102
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 85
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 38
一堆人不知！睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險：不是飲食、滑手機
很多人以為，只要眼睛閉上、意識進入睡眠，身體就會進入修復狀態，但醫師魏士航表示，一項大型研究發現，當睡眠時環境中有光，不論是夜燈或手機螢幕的餘光，都會抑制大腦褪黑激素的分泌，不但無法深度休息，胰島素敏感性也會下降，長期暴露在明亮光線環境中睡覺的人，罹患第二型糖尿病的風險，最高可增加67%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉
傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 186
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日夜溫差恐達14度！專家示警：週三起連兩波變天
（記者許皓庭／綜合報導）今（15）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹關西出現 7 度低溫。白天起冷空氣減弱 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 7
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 19
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 259