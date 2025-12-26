2025年全球十大新聞回顧（上）

▲川普重返白宮執政，全球經濟再迎關稅衝擊，「對等關稅」大棒揮向各國。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將劃下句點，今年依然是與地震、海嘯、預言脫不開的一年，但伴隨川普重返白宮執政，全球經濟再迎關稅衝擊，地緣政治亦跌宕起伏。《NOWnews今日新聞》國際中心精選了全球十大新聞，分成上下2篇，帶讀者回顧過去、展望來年。

一、緬甸大地震

3月28日震央位於實皆省的規模7.7-8.2大地震，重創緬甸，當地傷亡破萬，還波及鄰近的中國（主要是雲南）、泰國。

泰國首都曼谷因土質鬆軟導致低頻地震波放大，興建中的審計署大樓倒塌，雖是曼谷在這次地震中唯一倒塌的建築物，但因事發時有多名工人在裡頭作業，合計傷亡也是逾百。

二、川普全球對等關稅戰

川普於年初正式回歸白宮，展開「任期2.0」，4月初宣布對等關稅措施，在全球範圍發起新一波關稅貿易戰，中國成最大箭靶，台灣也牽涉其中，必須在捍衛自身半導體優勢與盟友防衛支持之間取得平衡。

當時川普宣稱，此舉意味著美國的黃金時代來臨，並將當天形容為美國的「解放日」，就業機會和本土製造將回流美國。

不過，後續與各國談判過程十分複雜，關稅實施一延再延，雖有協議陸續達成，但難掩全球自由貿易乃至美國國內民生經濟受阻事實。

三、首位美國籍天主教教宗上任

天主教會第266任教宗方濟各（Pope Francis），4月21日以88歲高齡病逝，梵蒂岡5月7日起舉行樞密會議，經過多輪投票，終於在翌日決定，由出身芝加哥的美國樞機普瑞弗斯特（Robert Prevost）接替方濟各。

普瑞弗斯特的重要性在於，他是第1位來自美國的天主教教宗，名號定為「良十四世」（Pope Leo XIV）。當時有外媒分析，之所以選此名號，主要是為了紀念百餘年前、曾帶領天主教會度過危機的「良十三世」（Pope Leo XIII）。

此外，「良」字也代表堅忍不拔的精神，Leo在拉丁文中意為獅子，象徵力量和勇氣，從歷史上看，教宗選擇「良」為名號，通常表明他是一位在危機時期意志堅強的教宗。

▲5月甫上任的天主教教宗－良十四世。（圖／美聯社／達志影像）

四、印度航空空難

發生於6月12日的印度航空171號班機空難，班機起飛不到1分鐘即墜毀，造成260人罹難（包含地面19人），機上僅1男生還。

倖存者是40歲的印度裔英國籍乘客維什瓦什（Vishwash Kumar Ramesh），此行本是與兄長一起赴印度探望家人，行程結束欲返回英國時出事。空難當下因其座位沒有與建築物碰撞，加上靠近他座位的機門脫落，奇蹟般逃過死劫。

事後，維什瓦什出現嚴重的創傷壓力症候群，不以倖存者自居，也不敢搭乘飛機，只得持續滯留印度。

▲印航空難倖存者Vishwash Kumar Ramesh，在醫院接受印度內政部長探視。（圖／美聯社／達志影像）

五、李在明當選韓國總統

韓國前任總統尹錫悅，因戒嚴危機遭國會彈劾下台後，韓國於6月舉辦大選，李在明代表共同民主黨參選，擊敗國民力量的金文洙，成功當上第21任韓國總統。

李在明接掌韓國後不久，鄰國日本也換了領導人，在美中日關係緊張之際，李在明如何帶領這個東亞大國，因應地緣政治挑戰，也是外界關注重點。

▲取代尹錫悅、成為韓國總統的李在明，競選時的照片。（圖／美聯社／達志影像）

▲2025全球十大重點新聞整理表。（圖／AI生成）

