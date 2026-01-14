2025年全球智慧手機出貨量達12.6億台、年增1.9% 蘋果穩居第一

IDC 14日發布《全球季度手機跟蹤報告》，2025年第4季度全球智慧手機出貨量年增2.3%，達到3.363億台。儘管受到存儲晶片短缺的影響，市場仍在高端機型持續增長、摺疊屏強勁表現以及消費者對未來漲價預期而提前換機的共同推動下實現增長。2025全年，全球智慧手機出貨量達到12.6億台，年增1.9%。

報告稱，蘋果與三星成為前五廠商中增長最強勁的兩家，同比增速分別達到6.3%和7.9%。蘋果連續第三年穩居全球第一，並憑藉iPhone 17系列在中國大陸市場的成功表現，實現了歷史新高的出貨量。蘋果與三星的合計市場份額提升至39%（2024 年為 37%），體現了全球消費者持續向高端機型升級的趨勢。

三星迎來了自2013年以來最強勁的第4季度增長，主要得益於Galaxy Z Fold 7摺疊屏以及搭載AI功能、價格更親民的Galaxy A系列熱銷。與此同時，蘋果也交出了自2021年以來最出色的第4季度成績單，並實現了單季度歷史最高營收，充分證明瞭iPhone 17系列的市場成功。整體來看，2025年第4季度對蘋果和三星而言都極具里程碑意義，兩家廠商在高端市場進一步鞏固領先地位，並推動平均銷售價格（ASP）創下歷史新高。

報告也提到，隨著市場整體向更高價位遷移，多數廠商仍承受較大壓力。小米、vivo和OPPO在2025年整體保持了相對穩定的市場地位，但份額略有下滑。

小米第4季度出貨量出現兩位數下滑，主要受制於產品結構向高端轉型的陣痛，以及大陸市場競爭加劇，但全年仍穩居全球第三。

vivo增長高度依賴印度市場，印度是其最主要的增長引擎。OPPO第4季度表現回暖，新品發布及大陸市場表現強勁，但全年受海外市場需求疲軟影響。

IDC全球客戶設備研究集團副總裁Ryan Reith表示，儘管2025年對智慧手機行業而言是積極的一年，但2026年的市場環境將明顯不同。當前被普遍認為是『前所未有』的存儲晶片短缺，預計將導致2026年市場出現下滑，且短缺持續時間將直接決定市場收縮的幅度。在這一階段，廠商規模和供應鏈掌控能力將變得至關重要，頭部廠商更有能力獲得穩定供給和相對可控的成本。即便整體出貨承壓，受成本上升影響，平均銷售價格仍有望繼續上漲。

