2025年全球替代燃料新船訂單大幅放緩

根據英國航運相關網站引述，DNV旗下「替代燃料資訊平台」（Alternative Fuels Insight, AFI）最新統計，全球替代燃料船舶新造訂單在二○二五年明顯降溫。今年前十一個月僅新增二百三十二筆訂單，較二○二四年同期大減五十三％，顯示市場在歷經前一年強勁成長後，進入調整期。

儘管總量下滑，液化天然氣（LNG）動力船仍是航運市場主力，占今年所有替代燃料新船訂單的六十七％。單是十一月，全球新增十艘替代燃料船，全數採用LNG動力，其中六艘為貨櫃輪、四艘為油輪。整體來看，貨櫃船今年也是替代燃料訂單的最大來源，占比達六十六％。

DNV海事部門全球減碳總監Jason Stefanatos表示，十月曾短暫回升，但十一月訂單又再度放緩，符合今年下半年整體市場趨勢。不過，LNG船仍然占據明顯優勢，且主要來自貨櫃航運業所帶動。

相較之下，去年全球替代燃料船訂單達五百一十五艘，創下歷史新高，並較前年成長三十八％，主要受貨櫃船與汽車運輸船建造熱潮所推動。二○二四年貨櫃輪新船訂單中有近七成採用替代燃料動力。

在不同燃料類型中，甲醇動力船今年訂單占比降至二十％，明顯低於去年三十二％的水準。DNV分析，這與綠色甲醇生產基礎設施進展仍然緩慢有關。

Stefanatos指出，市場環境、基礎設施建設、燃料生產進度，及貨主需求，都影響短期與長期的燃料選擇。LNG與甲醇訂單變化，反映綠色甲醇供應鏈仍處於早期發展階段。

儘管新船訂單趨緩，但全球營運中的LNG動力船隊仍快速擴大。到二○二四年底，全球已有六四一艘LNG船投入營運，該年交付量達一百六十九艘，為史上最多。二○二一至二○二四年間，全球LNG動力船隊規模更是翻倍成長。

減碳動能目前主要來自貨主永續需求，及航運公司汰舊換新的船隊策略。Stefanatos表示，儘管監管環境仍存在不確定性，但貨主與船公司的脫碳需求依舊強勁。

展望未來，DNV預期在既有訂單推動下，全球LNG船隊在二○三○年前可望再度翻倍。同時，新興燃料逐漸浮現，二○二四年已有二十七艘氨燃料動力船獲得訂單，包括首批非氣體船型的氨燃料船，象徵替代燃料技術正在多元化發展。