2025年全球最繁忙國際航線出爐！「台北-香港」登榜首 2原因曝光

2025年即將結束，全球最繁忙國際航線排行榜也出爐，台北-香港航線提供高達683.2萬個座位數，拿下第一名，而台北-東京成田航線拿下第九名。另外，明年春節連續假期長達9天，旅遊平台透過機票銷售做出國人最愛的出國城市排行，顯示日本還是國人最愛，前十名就占了五席。

國人春節熱門航點出爐！ 前十名日本佔5個

再過大概一個半月就要迎接農曆春節，連假長達九天，不少民眾打算出國旅遊，有人喊出土耳其、印尼、韓國，其中以日本呼聲最高。有旅遊平台透過機票銷售數據做出國人最愛的出國城市排行，又以東京奪冠，第二則是泰國曼谷。值得注意的是，日本拿下前五名中三個席次，前十名中更包半一半席次。

國人春節熱門航點日本就佔一半。圖／台視新聞

票價彈性＋地理位置優越 桃園機場最繁忙國際線佔2席次

但如果從全球最繁忙國際航線來看，冠軍就不是日本了，台北-東京成田機場僅拿下第九名。根據全球最大航空大數據公司資料，2025年全球最忙國際線榜首是「台北-香港」，以座位數計算，光台北-香港就有7家航空公司競爭，高達683.2萬個座位。

台北-香港有7家航空公司競爭，高達683.2萬個座位。圖／台視新聞（資料畫面）

前十名中桃園機場就包辦兩個席次，除了航班密集讓票價有彈性，還有台灣機場的絕佳地理位置，像是許多人會選擇經由香港轉機到中國或歐洲，吸引許多遊客、商務客和轉機旅客，同時增加在世界的能見度。

