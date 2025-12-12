2025年全球熱爆！史上第2熱「內湖屢飆高溫」 專家揭原因

生活中心／陳慈鈴報導

最新監測數據顯示，2025年全球再飆高溫，追平史上第2熱紀錄。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

全球氣溫持續升高，最新監測數據出爐！台灣大學大氣科學博士林得恩引述監測機構觀測資料指出，今年1月至11月全球平均氣溫上升攝氏1.48度，繼去年（2024年）創下歷史高溫紀錄後，有望追平前年（2023年），成為有紀錄以來排名第2熱的一年。

「2025全球氣溫續飆，追平歷史第2最熱紀錄！」林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」表示，歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）在本週表示，今年1月至11月全球平均氣溫上升攝氏1.48度，是繼全球於去年（2024年）創下歷史高溫紀錄後，2025年可能追平前年（2023年），成為有紀錄以來排名第2熱的一年。這已造成氣候不穩定，使得暴風雨、洪災及其它極端天氣災害更加猛烈和頻繁。

林得恩說，再回過來看看臺灣，今年10月月均溫已創下1951年以來同期最高，9月月均溫也創下過去70餘年來的第三高，整個秋季的平均氣溫更高達攝氏26.5度，也同步創下歷史新高；不只高溫屢破紀錄，而且，炙熱的延時還明顯拉長。反應在局部地區的氣溫實際觀測。

林得恩舉例說明，像是臺北內湖測站今年屢次測出全臺最高溫，10月5日最高溫為內湖攝氏38度、10月4日內湖為全臺次高溫、也達攝氏37.9度。這是多個原因才會導致全臺最熱肇生在內湖，提醒高溫加劇、延時加長的狀況正在臺灣多地惡化與漫延，值得關注並因應減緩。內湖位於臺北盆地東北角低窪區，四周被山包圍，白天太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散。而內湖科技園區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射，夜間釋放能量，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

林得恩表示，綜觀上述造成內湖地區過熱問題的原因，如地形盆地效應、缺乏通風廊道、水氣聚積等，這些結構性的都市問題，顯然需要政府層級的長期規劃與基礎建設調整才能有效改善。然而，面對不斷惡化的「熱島效應」，社會大眾乃至於企業，仍有可立即著手、收效顯著的改善方案，而相關技術在國際上已行之有年。

林得恩指出，為減緩建築物的熱吸收、降低空調負荷，並進一步冷卻周邊環境，可以聚焦於以下兩個方面進行改造，首先是換裝「節能防曬窗」：Low-E玻璃。將傳統窗戶汰換為低輻射玻璃（Low-E Glass）。Low-E玻璃能有效阻擋高達數十個百分點的紅外線熱輻射，大幅減少外部熱能透過窗戶進入室內。

林得恩接著提到，第二，屋頂變身「涼屋頂」：高反射塗料。採用「涼屋頂」（Cool Roof）技術，透過在屋頂表面塗佈高太陽反射率（Solar Reflectance）的特殊塗料，能將高達85%以上的太陽熱能反射回大氣層。

林得恩說，這類改造能夠大幅減少建築物對熱量的吸收與儲存，不僅能顯著降低頂樓及室內溫度，減輕空調的負擔，更能減少建築物向周邊環境釋放的廢熱，為減緩整個區域的微型熱島效應做出貢獻。面對全球暖化日益加劇，高溫炙熱將是未來無法避免、且需嚴謹因應的關鍵課題！

