2025年全球用戶最常搜尋的日本關鍵字：車站名稱搜尋由「京都站」奪冠

美國Google公布2025年全球搜尋關鍵字排行榜，其中在Google地圖的車站名稱搜尋中，許多日本的車站名列前段班。

寶可夢遊戲最新作名列第8名

Google於2025年12月公布的排行榜，是將2025年1月1日至11月25日的搜尋趨勢進行分析，並依不同類別列出熱門關鍵字。

在遊戲類別中，任天堂《寶可夢》系列最新作《寶可夢傳說 Z-A》名列第8名。

Google搜尋量最高的日本相關關鍵字

遊戲 8 Pokémon Legends: Z-A （寶可夢傳說 Z-A） 書店 2 animate Ikebukuro main store（安利美特池袋本店） 6 Animate Osaka Nipponbashi（安利美特大阪日本橋） 7 Tsutaya Books Daikanyama（代官山 蔦屋書店） 車站 1 Kyoto Station（京都站） 2 Nagoya Station（名古屋站） 3 Tokyo Station（東京站） 5 Hakata Station（博多站） 6 Ikebukuro Station（池袋站） 7 Shin-Osaka Station（新大阪站） 8 Osaka Station（大阪站） 9 Sendai Station（仙台站） 10 Hiroshima Station（廣島站）

廣告 廣告

*數字代表排名

出處：Google

在Google地圖的車站名稱搜尋中，京都站排名第1，其後依序為名古屋站、東京站。前10名之中，除了第4名的巴黎里昂站外，其餘全數由日本的車站包辦。

在Google地圖的書店類別搜尋中，主打動漫漫畫與遊戲的專門店「安利美特池袋本店」排名第 2，同品牌系列店「安利美特大阪日本橋」則名列第6。

【資料】