2025年全球軍力排名出爐！「美俄中」弱點曝光 台灣也入榜

國際中心／張尚辰報導

台灣的軍事實力排名位列全球第22名。（示意圖／資料照）

軍隊長期以來一直最重要技術發展的重鎮。軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日分享全球2025年的軍事實力排名，其中前三名分別是美國、俄羅斯以及中國，台灣則是以0.3988的軍力指數，位列全球第22名。

根據外媒《商業內幕》報導，「全球火力」從軍隊人數和裝備數量、財政狀況和資源等60個常規防禦力量指標對145個國家的軍隊進行比較，再根據內部計算出的實力對每個國家評分。

其中，美國以0.0744的實力指數取得榜首，是所有上榜國家中指數最接近0的，國防預算在2024年也超過8730億美元，位居世界第一。

報導分析，美國在潛艇、飛機、戰鬥機、運輸艦艇、武裝直升機和油輪等多種資產方面均位居世界第一。此外，它在機場、鐵路、公路、港口和碼頭的通行能力方面也是世界第一，並且在石油和天然氣產量方面同樣名列前茅，不過，該國外部債務、近海巡邏、護衛艦和準軍事人員方面卻位列世界倒數。

俄羅斯和中國則以0.0788位列第二、第三名，緊隨其後。雖然俄羅斯在飛機、直升機和坦克等因素方面排名第二，但在某些類型的車輛和武器方面，如自走砲和牽引火砲、多管火箭（MLRS）、水雷戰艦隊以及天然氣儲量均排名世界第一，但直升機航母艦隊實力位居世界倒數。

中國在人口、可用人力資源、現役人員、勞動力和適役人口等領域排名靠前，在購買力、船舶、煤炭產量和儲量方面也名列前茅。然而，在外部債務以及石油、天然氣和煤炭的消耗量方面也落後於大多數國家。

其它前10名的國家還包含第四名的印度、第五名韓國、第六名英國、第七名法國、第八名日本、第九名土耳其以及第十名的義大利。

另外，台灣則以0.3988的軍力指數，位列全球第22名，與台灣實力相近的有波蘭、越南等國家。雖然台灣的軍事實力排名22，不過根據分析，台灣的金融實力卻在多項關鍵指標中名列全球前10。

最後，商業內幕提醒讀者，由於軍事作業存在複雜及不透明性，此次分析也受到許多侷限，因此參考價值有限。

