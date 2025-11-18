2025年全球軍力排名出爐 美國拿第1.台灣排22

美國 / 綜合報導

美國軍事網站全球火力（GFP）發布2025年全球145個國家的軍力排名，前三名是美國，俄羅斯以及中國。台灣在此次排名中，拿下全球第22名。也因為這個網站的評比是透過量化，所以台灣包括戰鬥機,巡防艦等都排行全球前十．對此專家也表示，排名算前段班，但應該思考，如何去面對共軍這樣的威脅。

M1A2T七月首次實彈亮相，軍方也釋出第一視角畫面，發射時強大威力，周邊揚起塵土，M1AT2有著地表最強戰車封號，台灣10月成軍，不過除了M1AT2，美國軍事網站全球火力，在全球145個國家評比下，曝光台灣軍力排名，加分選項還不少，像是戰鬥機285架是全球第八名，以阿帕契黑鷹為主力的攻擊直升機91架，也擠進前十，多達1千3百具的牽引式火砲，加上海軍擁有4艘驅逐艦，以及22艘巡防艦，也讓台灣擠進第22名，在亞洲國家排名則是第11名。

軍事專家盧德允說：「在這個22名上面，我們應該要去，怎麼樣去面對共軍這樣的威脅，怎麼樣想辦法，除了防禦之外，還要想辦法怎麼樣，用攻勢的手段去嚇阻她。」

而同一份軍力報告，只要數字越趨進於0，排名就越前面，最後以美國拿下第一，俄羅斯是第二名中國第三，第四第五分別是印度與韓國，評比的指標還不少，包括軍隊人數裝備數量，財政狀況資源多達60個，9月3日大閱兵前夕中國官媒央視，針對東風系列洲際飛彈做特別報導，甚至在大閱兵當天，展示了各式各樣新式武器，但能擠進前三，中國靠總人口可動員人口，現役軍人與勞動力，都拿下前段班。

只是外債破1兆2,184億，石油以及天然氣煤炭消耗量，都被表現弱拖累評分，而從潛艦下發射魚雷，美軍引以為傲的潛艦也在評比內容，美國軍事資產上，像是潛艦軍機戰鬥機，運輸機都名列第一，基礎建設和資源，像是機場鐵路公路，港口數量也有優勢，至於俄羅斯則是自走砲，多管火箭系統，以及水雷作戰艦隊拿下世界第一，天然氣儲量也是全球最多。

全球防衛雜誌採訪陳國銘說：「量化是有可能的，但是評比的話，可能要看說它背後的意義，不如顧慮到，台海兩岸戰力的失衡，然後提出建議的話來講，我會覺得比較妥當。」一年一次的軍力評比，台灣排名相較去年持平，實力也與波蘭加拿大與越南相似，未來就看國防預算持續提升下，有沒有機會排名再往前躍進。

