2025年全球10大事件 川普重返執政、關稅戰與AI熱潮上榜
（中央社巴黎19日綜合外電報導）從川普重新執政、加薩走廊停火、美國關稅引發貿易爭端到投資大舉湧入人工智慧領域，以下為法新社所列出足以定義2025年的全球10大事件。
●川普重返白宮
自美國共和黨籍總統川普（Donald Trump）今年1月二度入主白宮以來，他持續鎖定政敵，派國民兵（National Guard）進駐民主黨執政城市，同時抨擊媒體，並打擊多元與包容計畫。
他也展開大規模外交行動，但成果好壞參半。
民調顯示，美國民眾對經濟議題的不滿日益加深，尤其是在生活成本方面。
共和黨在地方選舉失利，則讓該黨在明年秋天期中選舉面臨挑戰。
●加薩走廊停火
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）兩年前對以色列領土發動空前突襲，導致加薩走廊（Gaza Strip）爆發毀滅性戰爭後，以哈雙方在美國施壓下達成停火協議。
以哈在停火協議下互換人質及囚犯，更多人道援助物資也獲准進入加薩走廊，但聯合國跟人道救援團體警告，這仍遠不及當地所需。
以色列表示，待哈瑪斯移交最後一具人質遺體後才會展開第2階段停火談判，該階段旨在促成加薩走廊去軍事化。
與此同時，加薩走廊仍持續上演暴力衝突，以哈雙邊均指控對方有違反停火行為。
●俄烏和平談判尚無成果
川普重返白宮後，持續嘗試終結2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭所引發的戰爭。
川普對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的態度一再反覆，基輔方面擔憂，最終可能被迫接受有利莫斯科的協議。
今年2月，川普在白宮與來訪的澤倫斯基爆發口角，8月在阿拉斯加和普丁舉行峰會，但會議提早結束，華府指控俄方並非真心希望戰事告終。
國際社會近期展開一系列外交磋商，希望以美方11月提出的俄烏和平計畫草案為基礎，修訂部分內容後提出更符合烏克蘭利益的方案。烏國及其歐洲盟邦認為，草案最初版本過於偏袒俄羅斯。
●全球貿易戰
川普對進口商品以及被視為具戰略價值的整個產業加徵關稅，例如鋼鐵、鋁材和銅，引發撼動全球經濟的貿易爭端。
隨著被加徵關稅的國家考慮或已實施報復措施，經過艱難磋商，多方已和美國達成貿易協議，其中包含歐盟跟中國。
由於面臨降低美國民眾生活成本的壓力，川普11月中旬宣布對進口咖啡及牛肉等部分食品撤銷關稅。 ●新教宗良十四世
在前阿根廷籍教宗方濟各（Pope Francis）逝世後，普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）5月8日成為首位美國籍教宗，名號為「良十四世」（Pope Leo XIV）。
這位生於芝加哥的神職人員曾在秘魯傳教近20年，最後甚至獲得秘魯國籍。
現年70歲的良十四世延續方濟各理念，把重心放在關切貧苦民眾、移民和環境議題。
他也表明，至少短期內不會授予女性執事職位，也
不會承認同志婚姻，藉此安撫保守派人士。
●Z世代起義
30歲以下年輕世代在亞洲、非洲及拉丁美洲各地引領群眾運動，要求改善生活條件、反對社群媒體審查和腐敗菁英。
他們獲得的成果各異。在摩洛哥，政府承諾社會改革，但2000多名示威者現在面臨起訴。
尼泊爾毛派總理奧利（K.P. Sharma Oli）、馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）則雙雙被迫下台。
坦尚尼亞總統大選期間與之後均爆發抗議活動，青年表現突出，但示威遭到嚴厲鎮壓。
●人工智慧熱潮
科技巨擘與投資者不斷挹注資金加速人工智慧（AI）產業發展，資訊科技業調查及諮詢公司顧能（Gartner）指出，2025年AI相關支出預計約達1.5兆美元，明年則上看2兆美元。
在AI熱潮推動下，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）市值一度衝破5兆美元大關，但市場對AI泡沫化的疑慮也開始浮現。
AI也引發其他擔憂，例如AI被控助長錯誤訊息傳播、版權訴訟暴增，許多企業也以採用AI取代勞力為由大量裁員。
●法國羅浮宮驚天竊案
身穿施工背心的竊賊10月19日利用附伸縮梯的籃式升降機，闖入巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）。
他們帶著價值8800萬歐元的珠寶騎機車逃逸，但在途中遺落一頂鑲鑽王冠。
4名涉案男子已被起訴收押，但失竊珍寶目前仍未尋回。
●美國空襲激怒委內瑞拉
華府自8月來在拉丁美洲外海部署大批軍力，根據官方說法，這是為了打擊將毒品運至美國的走私活動。
自9月以來，美軍空襲疑似運毒船隻造成約100人身亡，但華府未提出關於運毒的明確證據。
美方行動引起拉美數國強烈反彈，尤其是委內瑞拉，委國當局認為美國欲藉機推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並奪取委國石油資源。
美國當局則指控馬杜洛領導毒梟集團，並懸賞5000萬美元緝捕馬杜洛。
●破紀錄極端天候
越南、斯里蘭卡和印尼遭遇致命洪災之際，加勒比海地區跟菲律賓也受強烈暴風雨重創。
科學家指出，由於人類活動加劇氣候變遷，極端天候事件變得更頻繁、更致命也更具破壞性。
加勒比海有史以來最強颶風之一美莉莎（Melissa）橫掃牙買加，並導致海地跟古巴多處淹水。
在東南亞，菲律賓在短短兩個月內先後遭樺加沙（Ragasa）、海鷗（Kalmaegi）和鳳凰颱風侵襲，越南也因暴風雨、洪災與山崩受到嚴重破壞。
今年年底，東南亞及南亞地區又遭熱帶風暴與季風豪雨席捲，重創印尼西北部蘇門答臘（Sumatra Island）大片地區，斯里蘭卡也有數以千計民眾流離失所。
此外，歐洲的高溫及野火災情加劇，今年夏季的火災面積創下新高紀錄，法國地中海沿岸也經歷50年來最嚴重大火。（編譯：洪培英）1141219
