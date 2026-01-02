2025年全球128記者喪命 逾9成遭殺害、過半數死於中東

國際記者聯盟（IFJ）於當地時間12月31日發布最新報告指出，2025年全球共有128名記者及媒體工作者喪命，較2024年增加6人，其中僅9人為意外死亡，其餘119人均是遭到殺害，且有超過半數記者是在中東及阿拉伯國家遇害；另有533名記者遭監禁，較2024年增加17人，其中仍以中國監禁人數最多。

IFJ秘書長貝朗格（Anthony Bellanger）表示，「這不僅是統計數字，更是一場全球危機，記者僅因履行職責，就成為攻擊目標。」

據IFJ統計，中東及阿拉伯國家的記者死亡數已連續3年居全球之冠，其中56名巴勒斯坦記者因以哈戰爭喪命，包含以軍襲擊媒體帳篷及葉門報社行動導致。此外，烏克蘭、蘇丹、印度和秘魯等國也有記者遇害。

報告並指出，由於有數名烏克蘭、法國、俄羅斯記者是遭無人機殺害，擔心無人機攻擊媒體從業人員將成為未來趨勢。而秘魯過去10年來原本鮮少發生記者遇害案件，但去年就有4名記者遭謀殺，成為全球最危險的新聞工作國家。

此外，亞太地區共有277名記者仍被關押，是全球監禁最多記者的地方，而中國再次背負「全球最大記者監獄」的惡名，包括香港在內共有143名記者遭監禁，其次則是緬甸49人、越南37人。歐洲則有149名記者被監禁，較2024年增加近4成，創2018年以來新高，主要是因為亞塞拜然與俄羅斯鎮壓行動加劇。

IFJ針對各國政府仍未能保護媒體工作者提出譴責，並呼籲立即採取行動、制定保障全球記者安全與獨立的聯合國公約，將殺害記者的兇手繩之以法，結束這類「有罪不罰」的惡性循環。