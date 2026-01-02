2025年六都買賣移轉量跌破21萬棟 創近8年新低、全年全台量仍守26.5萬棟

林口新建案。李政龍攝



六都2025年12月買賣移轉棟數出爐，受惠年底交屋潮帶動，單月交易量明顯回升，但全年表現仍不敵政策與買氣轉弱影響，六都全年移轉量跌破21萬棟，創近8年新低。房仲專家指出，雖然年底交易熱度短暫回升，但打炒房政策環境並未出現實質鬆動，價格修正幅度仍未達多數消費者期待，若後續政策未大幅轉向，2026年房市恐仍呈現「鴨子划水」的緩步盤整格局。

根據統計，2025年12月六都買賣移轉棟數分別為台北市2,331棟，月增33.6%、年減5.6%；新北市4,680棟，月增21.1%、年增1.8%；桃園市3,792棟，月增28.4%、年減13%；台中市3,951棟，月增12.5%、年減15.1%；台南市2,069棟，月增30.6%、年增1.8%；高雄市3,069棟，月增35.9%、年減8%。六都合計19,892棟，月增25%，但年減9.7%，為近7年同期新低。

累計2025年全年，六都買賣移轉棟數分別為台北市23,134棟，年減22.7%；新北市47,675棟，年減25.4%；桃園市40,328棟，年減18%；台中市42,490棟，年減22.7%；台南市19,773棟，年減28.8%；高雄市31,196棟，年減31%。六都全年合計20萬4,596棟，年減24.5%，創近8年新低紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年底向來是購屋旺季，也是新案完工交屋的高峰期，加上去年下半年政府對房市採取滾動式管控調整，首購與換屋族年底進場意願略有回溫，使12月六都均出現雙位數月增，並寫下全年單月最佳表現。

她指出，推案量較大的平價新興重劃區，如新北淡海新市鎮、桃園觀音草漯與大園客運園區、台中港特定區等，年底交屋潮與首購需求同步發酵，帶動整體量能，讓2025年房市以「小陽春」作結，也使六都全年跌幅由年初約3成，收斂至約25%。依此推估，2025年全台全年買賣移轉總量可望守住26萬棟，甚至有機會力保26.5萬棟。

進一步觀察各都全年表現，高雄市年減31%、台南市年減28.8%，為六都中減幅最明顯，顯示南部房市買氣降溫幅度高於中北部。而六都各行政區中，2025年交易量冠軍由桃園市中壢區以8,113棟奪下，桃園區則以7,415棟居次。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，南台灣前幾年受惠科技業投資熱潮，帶動投資型買氣與推案量，但完工交屋階段，恰逢第七波信用管制引發的市場修正，買方回歸理性，加上人口剛性需求相對中北部較弱，使2025年南部量縮幅度更加明顯。

