2025年六都買賣移轉量20.45萬棟 創8年新低

（中央社記者曾仁凱台北2日電）根據房仲業者整理各都地政局的統計資料，2025年全年六都房屋買賣移轉量共20萬4596棟，年減24.5%，創下近8年新低。

其中，台北市去年全年買賣移轉棟數2萬3134棟，年減22.7%；新北市4萬7675棟，年減25.4%；桃園市4萬328棟，年減18%；台中市4萬2490棟，年減22.7%；台南市1萬9773棟，年減28.8%；高雄市3萬1196棟，年減31%。

觀察2025年全年各都表現，南部減幅最鮮明，其中高雄年減31%、台南年減28.8%，為六都減幅最大的都會。而去年六都各行政區的交易量冠軍，由桃園市的中壢區以8113棟奪冠，桃園區7415棟居次。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，南台灣前幾年因科技業投資熱潮，掀起一波投資買氣，當時建商積極前往推案，不過完工交屋時，碰上第7波信用管制，買方回歸理性，加上南部人口剛需相較中北部薄弱，導致2025年量縮幅度比中北部鮮明。

另合計六都去年12月買賣移轉棟數1萬9892棟，月增25%，年減9.7%，也創下近7年同期新低，不過六都皆呈現月增。

其中台北去年12月買賣移轉棟數2331棟，月增33.6%，年減5.6%；新北4680棟，月增21.1%，年增1.8%；桃園3792棟，月增28.4%，年減13%；台中3951棟，月增12.5%，年減15.1%；台南2069棟，月增30.6%，年增1.8%；高雄3069棟，月增35.9%，年減8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，年底不僅是傳統購屋旺季，也是新案完工交屋相對熱絡的時段，加上去年下半年政府滾動式調整對房市的管控，讓首購族、換屋族年底置產的動能略有提升，因此去年12月各都均繳出雙位數月增的成績，整體量能為去年單月最佳表現。

張旭嵐指出，雖然去年底市場交易熱度略有反彈，但由於打炒房的大環境並未明顯轉變，價格鬆動的程度也還未符合多數消費者預期，看整體市場氣氛仍未脫保守。（編輯：翟思嘉）1150102