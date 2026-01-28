2025年出國人次飆新高 全年赴日衝673萬人次

國內掀起出國旅遊熱潮，導致出入境結構出現明顯落差。根據交通部觀光署最新統計，去(2025)年國人出境達1,894萬4,436人次，不僅超越疫情前水準，更創下歷史新高，相較之下，來台國際旅客僅857萬4,547人次。出入境人次差距擴大至逾千萬，推估全年觀光逆差破7,000億元，雙雙改寫新高紀錄。

在市場結構上，國人出國目的地高度集中，日本穩居首位，全年赴日人次衝上673萬，占整體出境比重超過3成；中國大陸以323萬人次躍居第2位，港澳地區則以219萬人次居第3名，三大市場合計占出國人次逾6成。而來台旅客由日本奪冠，達148萬人次，其次為港澳131萬人次、韓國101萬人次，美國與東南亞市場則維持穩定成長。

觀光署分析，近年出入境落差拉大，與多項外在因素有關，包括匯率條件具吸引力、國際航班全面恢復，以及部分競爭國家放寬簽證政策等，均推升民眾出國意願。長期來看，從1990年代起即呈現出境大於入境的結構，而出國熱潮也帶動國籍航空、旅遊、保險與零售等產業受惠。

不過，從消費面觀察，出入境失衡情況顯著。依觀光署調查，外籍旅客來台平均每人每趟消費約1,276美元，以全年平均匯率32.1元估算，去年來台觀光收入約3,512億元；反觀國人平均每次出國支出約5萬5,541元，推算全年海外旅行花費高達1兆餘元。兩者相抵後，觀光產值逆差升至7,009億元。

對此，觀光署已啟動「觀光雙輪驅動方案」，一方面強化國旅動能，另一方面加大國際引客力道，包含針對國際旅客重遊、會展順道旅遊、獎勵旅遊，以及大型國際演唱會祭出加碼支持措施，期望延長旅客停留時間、提高在台消費，逐步改善出入境結構，提升整體觀光產值與國際能見度。

