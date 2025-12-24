2025年剩4個交易日、大盤差不到30點創高 這6檔台股ETF股價領先創高

台股 2025 年封關，只剩下 4 個交易日，加權指數距歷史最高的收盤點位僅差 28.75 點，主要權值股台積電（2330）也差 30 元即突破歷史天價。然而，有 6 檔台股ETF收盤價已搶先創高。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股 2025 年收年線，只剩下 4 個交易日，加權指數距歷史最高的收盤點位僅差 28.75 點，主要權值股台積電（2330）也差 30 元即突破歷史天價。然而，有 6 檔台股ETF收盤價已搶先一步創高。

這 6 檔股價創新高的台股ETF為：主動統一台股增長（00981A）、台新臺灣IC設計（00947）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、中信上櫃ESG 30（00928）、以及主動安聯台灣高息（00984A）。這當中，共有 4 檔為主動式ETF，2 檔屬於被動式ETF。

至於受益人數破 200 萬紀錄的老牌ETF——「元大台灣50」（0050）以及對手「富邦台50」（006208），雖今年來分別繳出績效 30.47%、28.2%，皆領先台股大盤，不過兩檔截至今（24）日收盤，仍與歷史高點還有些距離。（0050 分割後的歷史高價為 64.8 元，今收 63.85 元；006208 歷史高價 151.9 元，今收 146.3 元）

值得注意的，主動式ETF 「主動統一台股增長」（00981A）自今年 5 月 27 日掛牌以來，報酬率一路飆到年底。這檔當初以每單位 10元價格掛牌的ETF，迄今日收盤，股價強勢上漲至 16.5 元，績效高達 66.84%。不僅績效傲視今年來所有台股ETF，漲勢更逼近黃金現貨價格，這檔超吸金的貴金屬，今年來價格大漲 70.9%。

若將海外型與貴金屬ETF納入相比較，僅落後給「復華中國5G」（00877）及「期元大道瓊白銀」（00738U）。前者受惠於中國的 AI 技術、市場快速成長；後者則因與黃金的競價效應，加上避險、工業需求等利多，帶動銀價飆漲138%。無論如何，今年台股ETF「績效王」，00981A 有望角逐。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤指出，台股中長線來看，AI 伺服器投資加速趨勢穩固，供應鏈營收獲利持續上修，非 AI 產業亦緩步復甦，整體企業獲利向上，盤勢維持多頭格局。明（2026）年鎖定三大主軸：一、成長明確且新技術滲透率低的產業鏈，如先進製程、HVDC 電源模組／線材、水冷散熱、800G 交換器及 CCL／PCB 新規格；二、進入漲價循環的記憶體與 PCB 上游材料；三、伺服器機櫃組裝量倍增，相關組裝業者將顯著受惠。





據 CMoney 統計至今（24）日，00981A 近三月股價大漲 20.35%，擊敗加權指數和台積電的 8.3%、11.57%；且近一月的日均成交量逾十萬張；另外，時間拉長到半年，在台積電大漲 42.38% 的帶動下，台股大盤上漲 27.87%。然而，這檔以人為主動操盤的ETF，近六月更飆漲 51.93%，再勝加權指數與台積電，表現格外搶眼。

扣除兩檔掛牌未滿半年的台股ETF，其餘三檔的同期間漲幅也都贏過大盤，包括台新臺灣IC設計（00947）上漲 35.13%、主動野村臺灣優選（00980A）上漲 34.59%、中信上櫃ESG 30（00928）上漲 33.29%。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

