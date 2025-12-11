2025年十大環境新聞回顧
編按：2025年，從馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，到川普執政下的美國，氣候減碳面臨挑戰。然而，我們也看見諸多轉機，台灣在今年5月成為亞洲首個核電歸零的國家，聯合國公海條約門檻終達標，將於明年生效。《環境資訊中心》編輯團隊經數月討論，精選出2025年十大環境新聞，每則新聞都有短文介紹，在2025年終，一起回顧這一年。
馬太鞍溪堰塞湖災害釀19死
強颱樺加沙夾帶超大豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖在9月23日下午左右溢堤，大量洪水、砂石沖瞬間沖向下游的光復、萬榮等地區，造成19死亡、上百人受傷悲劇。災後復原工作仍持續進行中。11月25日，鳳凰颱風再度使馬太鞍溪新生的堰塞湖溢流，所幸沒有造成災情。
水保學者指出，馬太鞍溪堰塞湖事件是台灣史上最大規模崩塌，台灣因為地質特性，山區本來就崩塌活動頻繁，容易發生土石流、堰塞湖與洪水等複合型災害。事件過後，社會也開始反思，如何再加強台灣的防災治理能力與抗災韌性？
延伸閱讀1：「鏟子超人」清出10萬噸垃圾、總量恐達百萬噸 立委批：台灣沒有災後廢棄物處理計畫 延伸閱讀2：10年10萬張歷史照片 堰塞湖、土砂災害在台灣：陳振宇用資料庫強化防災意識
亞洲第一國 非核家園達成又生變數
5月17日，核能三廠停機除役，宣告台灣邁入「非核家園」，成為亞洲第一個廢核國家。但在野黨憑藉立院席次人數優勢，先是通過《核子反應器設施管制法》修正案，開放核電重啟再運轉的法源。立院在野黨團進一步發起「核三繼續運轉」全民公投，於8月23日投票430萬同意、150萬不同意，因未通過門檻，結果為不通過。
因應核管法修法，台電展開核電廠重啟評估工作，11月經經濟部核定的報告指出，核二、三具再運轉可行性，將再明年提出再運轉計畫，為非核家園帶來變數。
延伸閱讀1：三張圖看重啟核三公投結果：430萬同意票分布在哪？為什麼沒過門檻？ 延伸閱讀2：核電評估報告出爐 核二、三明年將提重啟計畫
首宗本土非洲豬瘟突襲台中
10月下旬，農業部公布台中發生本土首宗非洲豬瘟案例，響起全台防疫警號。15天的防疫大作戰，揭露地方政府從防疫到疫調的環環出錯，更勾起背後一連串制度性問題︰全台經濟動物獸醫師的人力足夠嗎？廚餘養豬安全嗎？監督是否有效？若未來全面禁絕廚餘養豬，廚餘該怎麼處理？焚化爐、掩埋場竟成為廚餘「解方」？能幫忙解決廚餘問題的生質能、黑水虻、廚餘處理廠，為何一直發展緩慢？
「廚餘養豬」，很大機會成為台灣的歷史名詞。我們吃每一口美味台灣豬的背後，原是扣連著政策與政治。
延伸閱讀1：我國非洲豬瘟首爆發 一文看清豬場與台中市府如何環環出事 延伸閱讀2：【非洲豬瘟之後】專訪被祭旗的特約獸醫師紀又銘︰「重視制度，才不會有意外」
手搖飲的故鄉 南投名間鄉擬設焚化爐
全台最後一個沒有焚化設施的縣市，南投為解決垃圾問題，縣府規劃於名間鄉興建焚化爐，今年1月舉辦說明會。名間鄉除供應全台九成飲料茶原料外，更是濁水米、火龍果、鳳梨的重要產地，以及瀕臨絕種保育類柴棺龜的棲息地。
憂心焚化爐帶來污染、衝擊產業及生態，地方民眾接連抗議陳情，強調垃圾問題要靠源頭減量，建爐只會帶來更多問題。5月白沙屯媽祖首度進入南投，首站選在名間，民眾更舉起反焚標語迎接。縣府則強調，南投堆置垃圾須靠焚化爐才能處理。
延伸閱讀1：名間焚化爐明日環評 縣府為何要蓋？ 從垃圾數據、調度政策看端倪 延伸閱讀2：【焚話名間】從開喜婆婆到手搖王國 茶鄉的焚化爐焦慮
科學園區夾攻沙崙農場
政府推動「大南方新矽谷」計畫，預計興建「南部科學園區沙崙生態科學園區」（亦俗稱南科四期）於台南沙崙農場。沙崙農場擁有大片牧草、旱田，是瀕危物種草鴞的出沒熱點，園區占地531公頃，等於950公頃的農場有大半將成為開發區，多個團體共同發表聲明呼籲守護草鴞棲地。
國科會則強調科學園區「生態先行」，會保留175公頃空間供草鴞利用，包括草生地、滯洪池及綠地。但在地鳥友憂心，草鴞較常利用長草地、旱田棲息及覓食，受切割、人造的綠地並不適合生存，「生態園區」是「包裝開發的糖衣」。
延伸閱讀1：南科楠梓園區環評須進二階審查 環委：應納房價、地價等社經影響 延伸閱讀2：在地鳥友看南科沙崙園區草鴞爭議 國科會主委諾科學園區生態先行
巴黎協定十週年 全球氣候治理蒙陰影
2015年聯合國氣候大會上通過《巴黎協定》（Paris Agreement），成為具法律約束力的全球減碳協定，目標是將暖化控制在升溫2°C以內，並努力限制在1.5°C以下。
自此，《巴黎協定》引領全球減碳10年，影響最大的是每五年更新一次的國家自定貢獻（NDC）。然而，剛開始的野心勃勃，隨著戰爭跟政治局勢的動盪，逐漸變得保守。今年的氣候大會（COP30），淘汰化石燃料的路線圖甚至未能納入決議。
減碳已不足以阻擋氣候災害，近年氣候資金、調適、損失與損害賠償的議題成為重點。但富國自顧不暇，今年協議要求氣候資金增加兩倍的目標能否達成仍有變數。
延伸閱讀1：【COP21連線】巴黎氣候協議正式通過 學者：對台灣深具意義 延伸閱讀2：COP30未納淘汰化石燃料 五大重點看氣候大會的成果與失落
談判有成 聯合國公海條約明年上路
全球2/3的海洋是公海，因不屬於任何國家，幾乎無法可管，是海洋保育的一大空白。2023年聯合國通過保護公海生物多樣性的協定（簡稱《公海條約》）。依規定，須至少60國完成國內法律程序才能生效。今年9月終於達到門檻，2026年1月17日就可正式生效。
條約生效後，一年內將召開首屆締約方大會。條約也會設立科學技術機構，負責受理海洋保護區提案，目前已有非政府組織開始推動建立公海保護區。條約也規定，各國應共享公海發現的「海洋遺傳資源」，但具體分配機制仍有待確定。
延伸閱讀1：聯合國海洋大會開幕 法國總統馬克宏：《公海條約》篤定生效 延伸閱讀2：《公海條約》明年生效 你需要知道的事
川普撼動全球減碳版圖
美國總統川普（Donald Trump）1月就職，立即退出《巴黎協定》，並藉宣布國家能源緊急，取得暫停環境法規、加快採礦許可程序的權限。在能源上，他以煤炭與核電為重，要求燃煤電廠火力全開，提高核電目標，加速小型模組化反應爐（SMR）發展。
川普對內展開人力與預算大精簡，陸地、天空、海洋均受影響，從國家公園管理局（NPS）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）到負責救災的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）等。對外，他也態度強硬，10月以關稅、簽證威脅全球海運碳費不得通過決議。4月發動的對等關稅戰，更是撼動全球經濟，至今仍未落幕。
延伸閱讀1：川普就職行政命令簽不停 「黃金時代從此刻開始」退出巴黎協定、宣布國家級能源緊急 延伸閱讀2：科學家站上街頭求救 美國大氣與海洋機構面臨川普裁員及砍預算危機
日本人熊衝突升溫史上首見
4月以來，日本籠罩在熊的陰影之下，截至10月共有196人遭襲，單是秋田縣就高達56人。統計至11月初，共13人死亡，創下歷史新高。學者示警，熊隻已習慣且不害怕人類。
今年熊出沒的地點從山區延伸到民宅、車站、賣場、公園等場所，引發恐慌。專家認為，原因之一是氣候變遷，今年多處的山毛櫸沒有開花、結果，讓野熊主食橡實、堅果顯著減少，進而下山覓食，食物短缺更可能影響冬眠節律。而日本人口減少、鄉村人口外移，也使得人熊棲地界線變得模糊，讓無人的農地、果園更具吸引力。
延伸閱讀1：日本熊出沒是真新聞還是AI假影片？ 轉發前先注意這些事 延伸閱讀2：熊出沒注意！從便利商店到熊地圖，日本全民動員防熊 | 環境資訊中心
黑猩猩之母珍古德辭世
有「黑猩猩之母」之稱、享譽世界的動物行為學家珍古德（Jane Goodall）於10月在美逝世，享耆壽91歲。
珍古德出生於英國，26歲前往非洲貢貝展開黑猩猩研究。他首次發現黑猩猩會製作並使用工具，這一重要觀察「重新定義身而為人的意義」。52歲後，珍古德投入環保倡議，創辦「根與芽」計畫。他在世界各地奔走，與官員會面，並在社區和學校團體演講，曾於1996年首次來台，畢生訪台共十餘次。
珍古德一生屢獲殊榮，2002年被任命為聯合國和平大使。他所撰寫的書籍譯成數十種語言，個人經歷出現在多部紀錄片與影片，啟發了無數科學家。
延伸閱讀1：透過行動點燃希望 91歲珍古德來台演講，每人、每天都可以改變世界 延伸閱讀2：珍古德博士辭世 享壽91歲：從叢林到世界的保育大使
