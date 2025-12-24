2025年只剩一週，明年政府總預算仍卡在立院！綠委批藍白邊擋預算邊要錢 ... TPASS、生育給付10大衝擊一次看
2025年只剩7天就結束，惟2026年（民國115年度）中央政府總預算案，迄今仍躺在立法院。 行政院主計總處羅列，115年度總預算未審議通過，不得動支金額近3000億元，其中有1017億元新興計畫預算無法執行。 據主計總處統計，這部分將有十大影響，其中備受關注的包含中央對地方政府財政均衡補助321億元、TPASS行政院通勤月票75億元、拉齊生育給付至10萬元的差額補助41億元、布建公托設施14億元。 民進黨立委李坤城痛批，這次總預算不但尚未審查，更是首次到年底都還沒付委（交付委員會），他預料在野黨接下來也不打算讓預算付委審查。 李坤城直言，身為立委都希望能爭取預算回選區，但若連總預算都沒辦法過，「怎可能說我在中央在擋預算（指在野黨立委），然後在地方在爭取預算」，「這是矛盾的！」
115年中央政府總預算仍躺立院 近3000億元新興、新增計劃動彈不得
立法院財政委員會周三（12/24）邀請多個部會首長，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。
行政院主計總處主計長陳淑姿報告時提及，115年度總預算未審議通過不得動支2992億元，其中包括新興計畫1017億元將不得辦理，其中中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元，地方受益的部分也包含地方補助款507億元。
▲立法院財政委員會、民進黨立委李坤城（左）質詢行政院主計總處主計長陳淑姿有關總預算議題。擷取自國會頻道
逾千億新興計劃卡關，衝擊十大政務 補助地方財政、TPASS、生育給付、公托都受影響
根據陳淑姿說明，在這受影響的2992億元中，也包含新興計畫1017億元受衝擊，將有十大影響如下：
第一，直轄市及縣市財政均衡補助321億元；第二，因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億元；第三，AI新十大建設102億元；第四，TPASS行政院通勤月票75億元；第五，衛福部的健康台灣深耕計畫70億元。
第六，新材料循環產業園區申請設置60億元；第七，生育給付差額補助41億元；第八，補助校舍整建與排水污水系統改善21億元；第九，布建公托設施14億元；第十，台灣品牌賽事精選計畫8億元。
115年度總預算未審議十大衝擊
影響項目名稱
預算金額 (億元)
影響範圍
01
直轄市及縣市財政均衡補助
321
地方政府財政調度與均衡發展資金
02
縣市管河川及排水整體改善
147
因應氣候變遷之治水與防災計畫
03
AI 新十大建設
102
國家級人工智慧基礎建設與產業發展
04
TPASS 行政院通勤月票
75
大眾運輸補貼與通勤族優惠維持
05
健康台灣深耕計畫
70
衛福部推動之全民醫療與健康提升項目
06
新材料循環產業園區申請設置
60
產業園區開發與循環經濟轉型計畫
07
生育給付差額補助
41
育兒津貼與生育補助資金缺口填補
08
校舍整建與排水污水改善
21
校園基礎設施與公共衛生系統維護
09
布建公托設施
14
公共托育資源擴充與軟硬體建設
10
台灣品牌賽事精選計畫
8
體育賽事推廣與國際品牌行銷計畫
註：115年度總預算未審議通過不得動支共2992億元，其中「新興計畫」1017億元。
資料來源：主計總處，由鄭鴻達整理、Gemini生成製表
主計總處憂難協助地方財務調度 也衝擊98.2萬通勤族、12萬胎新生兒家庭
其中，在第一個影響，陳淑姿說明這主要是保障地方115年所獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，較114年只增不減，若總預算未及通過，中央將無法協助整體獲配金額低於114年度之地方政府，影響地方財務調度能力。
針對第四項TPASS影響，陳淑姿表示，為減輕民眾通勤負擔及促進節能減碳，交通部補助地方政府精進TPASS月票服務及推動公共運輸常客回饋等，若總預算未及通過，將影響全國每月約98.2萬通勤族權益。
對於第七項生育給付差額補助的影響，陳淑姿說明這是因調高勞保、國保、農保及軍公教人員等各類保險之生育給付至10萬元，與現行生育給付之差額，若總預算未及通過，將影響12萬胎新生兒家庭無法請領補助。
至於第九項對布建公托的影響，陳淑姿說明，這主要是補助各地方政府設立及優化公共托育家園、公設民營托嬰中心、開辦員工子女托育服務等，若總預算未及通過，將無法即時補助彰化縣等13個地方政府布建及優化49個公共托育設施，影響整體公共托育供給量能及品質。
史上首度總預算年底仍未「付委」 李坤城：怎能一邊在中央擋、一邊為地方爭取預算
立法院財政委員會召委李坤城質詢時直言，去年審今年度總預算至少到11月時有付委、隔年1月底開始審查，然前所未有的是，這次總預算至今連付委都還沒有付委，他預料在野黨也不會讓總預算付委審查。陳淑姿也坦言過去從未有此情形（總預算沒付委）。
李坤城質疑，各位立委們都希望在中央爭取預算回到選區，但若連中央總預算都無法通過，「怎麼可能在中央擋預算，然後在地方爭取預算，這是矛盾的。」他要求各部會能向全民清處說明，總預算中新增計畫與延續計畫若無法通過，會影響多少民眾。
談到TPASS的影響，李坤城列舉，TPASS北北基桃使用人數高達52.8萬人，中央補助金額達37億元，全國補助地方共59億元。交通部次長伍勝園答詢時坦承，若總預算未過，中央的錢無法到位，地方政府若要維持TPASS運作，必須自行出錢。
生育給付差額補助財源如未到位 勞保影響10.2萬人、國保人數衝擊更多
至於社會福利影響，李坤城談到育兒津貼生育給付差額補助表示，原規劃將勞保、公教、農保及軍人生育給付統一提高至10萬元，這部分編列預算41.2億元，受惠對象超過12萬人。
對於勞保生育給付平均7萬元，每人差額補助約3萬元，若預算未過，勞動部次長陳明仁坦言將影響10.2萬人；衛福部次長林靜儀則直言，國保納保者受影響更大，因國保給付更少，許多人本身沒有工作，此次編列約7億元，就是希望將生育給付補足至10萬元，若預算未過，民眾將少領6.1萬元。
林靜儀說明，在「少子女化對策計畫2.0」中，公共化托育設施明年度編列13億元，若新計畫無法通過，地方的公幼公托需求將難以滿足，須視地方政府財力與預算狀況「自行處理」。
7藍委開議期赴中，回台就擋國防預算、鄭麗文喊不一定等得2028年和平選舉…學者憂和2027攻台有關
