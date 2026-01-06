2025年台中前10大測速照相桿出爐！市庫全年進帳超6904萬

台中市警局交大公布2025年前10大測速照相桿。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台中市警局交通大隊公布2025年前10大台中市測速照相桿的告發件數，前10名共取締5萬7539張超速，若以超速最低1200元罰鍰計算，全年至少為市庫進帳超過6904萬元，其中位於西區忠明南路與忠明南路326巷口的測速桿全年開出9550件奪冠。

台中市警局交通大隊指出，台中市設置有100多支的固定式測速照相桿，而24個行政區去年1至10月主要肇因為「超速行駛」的事故比起113年同期減少111件，降幅近5成，至於交通事故死傷人數較前年同期，減少2417人，降幅達3.3%，顯見測速照相設備設置，能有效減少超速肇事的情形發生。

根據市警局交通大隊統計，2025年台中市全年測速照相桿取締，由西區忠明南路與忠明南路326巷口測速桿拿下冠軍，共取締9550件；第2名由東區旱溪西路一段300號，成功國小前的測速桿以9459件拿下。

市警局交通大隊指出，未來規畫改善交通安全時，會配合道路主管機關設計速率與限速的合理性及重新檢視現有測照執法點，如果經評估後改善措施仍無法有效降低事故風險，才能設置測速照相等科技執法設備。

2025年前10大測速照相桿，依取締件數排序如下：

一、忠明南路與忠明南路326巷口（南北雙向）：9550件

二、旱溪西路一段300號前（成功國小往南）：9459件

三、中彰快速道路4.8K（南北雙向）：6392件

四、五權西路二段1001號前（東西雙向）：5151件

五、向上路三段418號前：4987件

六、永春南路往888巷口方向：4936件

七、文心南路近三民西路：4772件

八、松竹路一段360號前（往環中東路一段方向）：4618件

九、太原路3段1225號（新平基督長老教會前）：4101件

十、東山路二段（大坑國小往新社）：3573件

