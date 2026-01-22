2025年台灣失業率3.35%「創25年新低」 估1月還會繼續降

即時中心／徐子為報導



主計總處今（22）天失業率數據，經季節調整後，去（2025）年12月、失業率都是3.35%、都是25年來最低。主計總處國際普查處副處長譚文玲表示，目前國內勞動市場穩定，因過年前會有季節性及短期工作機會，預估本月失業率應會續降。





根據調查，2025年12月就業人數1164.5萬人，月增6000人、年增3.3萬人；去年整年平均就業人數為1162.6萬人、年增3.1萬人。去年12月失業人數則為39.8萬人、月減3千人；去年失業人數平均40.3萬人、年減3000人。



若進一步按年齡層分析，去年12月，15歲至19歲失業率10.36%、20至24歲11.75%，推測多數是因初次尋職，處於調適階段，因此失業率才較高；後各年齡層隨工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.91%、30至34歲為3.38%。



譚文玲分析，12月工時不足就業人數回升，除關稅因素外，也與季節性因素及傳產海外產能過剩有關。



根據統計，去年勞動參與率59.43%、該數字也寫下近36年來最高，其中，女性近10、20年勞參率持續提高，顯示過去觀念已轉變，對勞參率提高做出很大貢獻。





