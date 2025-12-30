2025年台灣平均氣溫24.53度 較百年平均高1.22度

（中央社記者余曉涵台北30日電）根據氣象署統計，截至12月28日今年全台平均氣溫為攝氏24.53度，較百年平均高1.22度，是1897年以來的第12高溫；降雨部分，今年累積雨量偏多，且有降雨集中特性。

中央氣象署今天舉行年終記者會，會中氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年1月到11月全球平均氣溫為14度，是1850年以來史上第2高，僅次於2024年。

台灣部分，黃椿喜說，截至12月28日止，今年全台平均氣溫為24.53度，較百年（1901年至2000年）平均高1.22度，是1897年以來的第12高溫，顯示台灣也正在面對全球暖化議題。

黃椿喜表示，今年西北太平洋生成27個颱風，其中有4個颱風影響台灣。而7月的颱風丹娜絲及西南氣流帶來降雨，重創嘉南平原及造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來雨量偏多，造成氣溫偏低。

黃椿喜指出，今年整體累積雨量偏多，不過降雨日數（128.2天）減少，是1951年以來第9少，但雨勢集中在7月，讓7月雨量創下1951年以來同期最高。

展望未來一季，黃椿喜說，目前還是反聖嬰狀態，但預測未來一季會恢復正常，因此預估明年1月到3月溫度偏暖，雨量則會正常偏少，不過仍有短期震盪，民眾仍要嚴防寒流等連續影響。（編輯：張雅淨）1141230