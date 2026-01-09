2025年台灣新生兒10萬人再創低！ 人口持續負成長、撫養比高於前一年

去年 12 月台灣新生兒數為 9,027 人，雖比去年 11 月多了 1,081 人，相較於前一年同期的 12,496 人少了 3,469 人，去年總新生兒數再創低僅 107,812 人，平均一個月不到 1 萬名 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 內政部最新人口統計今（9）日出爐，去年 12 月新生兒為 9,027 人，雖比去年 11 月多了 1,081 人，相較於前一年同期的 12,496 人少了 3,469 人，去年總新生兒數再創低僅 107,812 人，平均一個月不到 1 萬名，與 2024 年的 134,856 人相比，大減 27,044 人，年減幅達 20%。

根據內政部最新資訊，台灣 2025 年總人口 2,329 萬 9,132 人，連續兩年負成長，且 65 歲以上人口達 467 萬 3,155 人，占整體20.06%，依據世界衛生組織（WHO）定義，65 歲以上老年人口占總人口比率已達 20%，台灣正式邁入「超高齡社會」。

台灣新生兒數自2016年起逐年下降，至去年已連續十年下降：

2016 年：208,440 人

2017 年：193,844 人

2018 年：181,601 人

2019 年：177,767 人

2020 年：165,249 人

2021 年：153,820 人

2022 年：138,986 人

2023 年：135,571 人

2024 年：134,856 人

2025 年：107,812 人

此外，去年整體死亡人數為 200,268 人，折合年粗死亡率為千分之 8.58，相比 2024 年減少了 1,839 人。

觀察人口結構部分，截至去年 12 月底，台灣 0～14 歲人口 268 萬 1,890 人，占總人口比率 11.51%；15～64 歲人口數為 1,594 萬 4,087 人，占 68.43%；65 歲以上人口數為 467 萬 3,155 人，占 20.06%；撫養比為 46.13%，高於 2024 年的 44.72%。這個比率越高，代表生產力人口的負擔越重，反映了社會的經濟和人口結構壓力，尤其在「超高齡化」和「少子化」趨勢下，顯示扶養老幼的「世代負擔」加重。

婚姻部分，去年結婚對數 104,376 對，折合年粗結婚率為千分之 4.47，相比 2024 年的 123,061 對，減少 18,685 對；離婚對數部分，去年離婚對數 52,101 對，折合年粗離婚率為千分之 2.23，比起 2024 年減 1,368 對。

