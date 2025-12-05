【記者羅伯特/臺北報導】臺灣領先醫藥與保健品製造商永信藥品工業股份有限公司，於2025年台灣醫療科技展盛大亮相，展位位於I區1707a。本次展出以「新世代醫藥科研」、「保健品新領航」與「預防醫學新加值」作為三大核心主題，完整呈現永信藥品在科研突破、劑型創新及精準保健領域的深厚能量，展示其持續推動國人健康的決心。

圖說: 2025年台灣醫療科技展 永信藥品聚焦創新科研與精準保健 創研為翼 以健康共生

新世代醫藥科研 聚焦重症感染與垂直整合量能

面對全球感染型態日趨複雜，永信藥品將研發焦點放在重症感染領域，推出新一代抗黴菌感染藥品，應用於因侵入性念珠菌引起的全身性感染。該產品已陸續取得台灣與日本藥證，展現其國際級研發能量。

永信藥品長期投入原料藥的高階製程技術，包括複合菌種的醱酵能力、精準酵素轉化、產品純化與高純度中間體的取得，再透過合成反應生成原料藥，最終完成無菌凍乾針劑製程，代表公司具備從原料到成品的全鏈垂直整合能力。透過這套完整研發與生產系統，永信致力提供更優質、安全與可信賴的醫藥選擇。

保健品新領航 創新液體與微粒雙效機能膠囊

在保健品領域，永信藥品以創新劑型引領市場，導入歐美同步採用的「液體加微粒」雙效膠囊設計，讓單顆膠囊具備兩種不同形式的內容物。

此創新劑型具備三大特色。首先是雙重機能，一顆膠囊能同時呈現液體形式的吸收效率與微粒形式的緩釋與穩定特性。其次是保護能力，透過特殊包覆技術，能提升敏感成分的穩定性。第三項特色是高識別度，此設計有助於產品在市場上形成清楚辨識，為消費者帶來新的選擇與體驗。

永信藥品希望藉由更高效率、更友善日常補充的劑型設計，協助國人以更便利的方式維持日常健康。

預防醫學新加值 AKK 倍增複合物全新上市

面對國人對腸道與代謝健康需求的提升，永信藥品推出全新研發的「AKK 倍增複合物 AKKafit」。產品採用植萃配方設計，並透過動物實驗確認其能促進腸道中 Akkermansia muciniphila 的增生。此菌種在國際學界常被視為有助於維持腸道黏膜的健康環境，並與代謝相關的研究議題有所關聯。

永信藥品透過此配方，為精準保健市場帶來新的思考方向，使日常營養補充向預防醫學邁進。

深耕七十餘年 以臺灣為基石邁向全球

永信藥品成立超過七十年，產品服務遍及全球三十五個國家，以推動人類健康作為企業創立以來的核心使命。從高階微脂體藥物技術，到一般消費者也能輕鬆使用的創新保健品，永信持續投入研發，拓展更多可能性。

除了科研扎根，永信也積極以行動回饋社會。由李天德醫藥基金會自2005年創辦的「永信李天德醫藥科技獎」已舉辦至第二十一屆，累計獎勵超過兩百位優秀醫藥科技人才，持續為臺灣醫藥科研培育新生力量。

永信藥品期待透過本次台灣醫療科技展，展現其以創新為基礎、以人為核心的企業理念，並以臺灣作為全球發展的重要據點，陪伴民眾成為最值得信賴的健康夥伴。

展覽資訊

展覽名稱 : 2025年台灣醫療科技展

展出日期 : 2025 年 12 月 4 日至 12 月 7 日

公司名稱 : 永信藥品工業股份有限公司

攤位號碼 : I707a