2025年台積電運動會盛大舉行（1） (圖)

黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 11 小時前
黃仁勳要來台積電運動會！ 將與張忠謀同框
台積電一年一度的運動會，今天在新竹縣體育場舉行，今年最大亮點就是，輝達執行長黃仁勳將出席，會跟創辦人張忠謀世紀同框。現場情況如何？把時間交給可君。 #黃仁勳#台積電運動會#新竹縣體育場東森新聞影音 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（3） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）8日現身2025年台積電運動會，離去前接受媒體聯訪，並跟粉絲互動簽名。中央社 ・ 11 小時前
魏哲家、黃仁勳出席2025年台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，台積電董事長魏哲家（前左）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）出席。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 11 小時前
黃仁勳來台參加運動會「沒空見面」 蔣萬安：輝達台北總部進度持續推進
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也希望輝達能設立台北分公司，而輝達執行長黃仁勳剛好來台灣，今（8）日還參加台積電運動會，但他坦言，這次沒時間和蔣萬安會面。對此，蔣萬安強調，輝達在台北設立總部的進度持續推進，一定會加速相關流程。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左1）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（左2）出席參加，在會中與台積電成員握手寒暄。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳來台沒空會面 蔣萬安：溝通管道暢通
輝達執行長黃仁勳昨天抵達台南，今赴竹縣出席台積電運動會，這次並未計畫和台北市長蔣萬安會面，對此，蔣萬安今天出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示，市府與輝達總部保持密切聯繫，其總部在台北設施，進度也都持續推進。蔣萬安表示，市府與灰總部保持非常密切的聯繫，溝通管道也非常暢通，並且輝達自由時報 ・ 11 小時前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席致詞說沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 11 小時前
張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席。太報 ・ 11 小時前
黃仁勳化身紅衣男孩！台積電運動會喊這句全場歡呼 自謙國語不好
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8）日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈。最受矚目的亮點莫過於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親臨現場，與台積電董事長魏哲家同台現身，全場員工報以如雷掌聲。為迎接這位重量級嘉賓，台積電特地強化維安規格與現場秩序，場內紅色海洋熱情沸騰，黃仁勳一改一身經典黑皮衣，改以紅色運動衫現身即掀全場高潮。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿
台積公司今(8)日於新竹體育場舉辦 2025 年運動會,持續傳承「團結、活力與創新」之主軸,競賽活動有徑賽、趣味競賽,並規畫親子活動體驗區及園遊會,以增進同仁與親友同樂的機會。同時,來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表皆參與今年的運動會,展現台積公司高度的凝聚向心力及多元共融的精神。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI（人工智慧），同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並自由時報 ・ 1 天前
獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
張忠謀臨時缺席魏哲家喊遺憾 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
台積電年度運動會今（8）日在新竹登場，輝達執行長黃仁勳特別出席這場盛會，與台積電董事長魏哲家齊聚現場，不過台積電創辦人張忠謀由於身體不適無法參加。黃仁勳上台致詞時感性地說，非常榮幸有機會參與這次的活動台視新聞網 ・ 12 小時前
張忠謀缺席台積電運動會 魏哲家解釋
台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，不過創辦人張忠謀卻缺席。董事長暨總裁魏哲家說，今天有一點小遺憾，「大家長、創辦人張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。中央社 ・ 12 小時前