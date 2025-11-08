2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)

沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前