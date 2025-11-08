2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)

其他人也在看
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（2） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中，持字卡者）8日現身2025年台積電運動會，黃仁勳在離去前與等候粉絲短暫互動，親切簽名。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳晚間飛抵台北（3） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）快閃訪台，7日下午先在台南視察台積電3奈米廠產線，晚間10時許飛抵台北松山機場，8日並將前往新竹參與台積電運動會。圖為黃仁勳在松機外應粉絲要求合影留念。中央社 ・ 1 天前
黃仁勳要來台積電運動會！ 將與張忠謀同框
台積電一年一度的運動會，今天在新竹縣體育場舉行，今年最大亮點就是，輝達執行長黃仁勳將出席，會跟創辦人張忠謀世紀同框。現場情況如何？把時間交給可君。 #黃仁勳#台積電運動會#新竹縣體育場東森新聞影音 ・ 11 小時前
台積電運動會 魏哲家宣布送全球員工2.5萬 (圖)
台積電8日在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家（圖）在會中致詞時宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元。中央社 ・ 11 小時前
台積運動會! 黃仁勳中文致詞"沒有台積電 就沒有今天輝達
生活中心／綜合報導一年一度的台積電運動會，今天早上在新竹縣立體育場登場，特別的是今年有重量級嘉賓，輝達執行長黃仁勳跨海來參加，台上致詞好幾度大喊"我愛台積"。不過台積電創辦人張忠謀，因為身體不舒服而缺席。但董事長魏哲家在台上也宣布，今年的"感謝禮物"是2.5萬元紅包，而且全球各廠的員工都可以拿到。民視財經網 ・ 10 小時前
《商情》黃金近一周跌0.6% 白金挫逾2周新低
【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場呈現震盪趨弱；周初克利夫蘭聯儲總裁表示，為降低通膨美國聯準會(Fed)仍需維持一定程度的政策限制性，隨後因市場參與者正等待本周即將公布的美國ADP就業數據及ISM採購經理人指數(PMI)，從中尋找美國聯準會(Fed)政策走向線索，而不孳息黃金在經濟不確定時期表現較好，令金價於周一(11/3)反彈至4000美元上方。 然而周中，美元指數觸及3個月以新高，降低了投資人對於以美元計價之黃金購買吸引力，加上大陸結束了對部分黃金零售商的長期免稅政策，此舉可能阻礙全球最大消費市場對貴金屬的搶購熱潮；令黃金截至周四(11/6)報3991美元，近一周跌0.6%；白銀報47.950美元，近一周跌1.4%。 與此同時美國政府持續搖擺，市場缺乏關鍵數據的指引，未來降息決策路徑不明，令白金截至周四(11/6)報1537.60美元，跌逾2周新低；鈀金報1394.90美元，失守1400美元關卡。 影響價格波動品項有:(20251031-20251106) 11/06近月黃金報3991美元，近一周跌0.6%。 11/06近月白銀報47.950美元，近一周跌1.4%。時報資訊 ・ 11 小時前
黃仁勳今年第4度來台 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）7日下午搭乘專機飛抵台南，快閃停留5小時，此行也是他今年第4度來台。中央社 ・ 1 天前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 11 小時前
台積電運動會 員工周邊商店人氣旺 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，現場設有員工專屬周邊商品專賣店，吸引許多員工排隊購買。中央社 ・ 9 小時前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）出席，黃仁勳致詞時感性地說輝達和台積電是家人，一同成長。左為台積電董事長魏哲家。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 11 小時前
員工嗨翻天 台積電運動會魏哲家加碼發2.5萬元獎金
台積電今（8）日舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。董事長魏哲家指出，今年台積電的營收、獲利創新高，此外給員工的小禮物也加碼到2萬5000元。中天新聞網 ・ 11 小時前
黃仁勳來台沒空會面 蔣萬安：溝通管道暢通
輝達執行長黃仁勳昨天抵達台南，今赴竹縣出席台積電運動會，這次並未計畫和台北市長蔣萬安會面，對此，蔣萬安今天出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示，市府與輝達總部保持密切聯繫，其總部在台北設施，進度也都持續推進。蔣萬安表示，市府與灰總部保持非常密切的聯繫，溝通管道也非常暢通，並且輝達自由時報 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會！與魏哲家比讚致意 是否「世紀同框」張忠謀引關注
【記者呂承哲/新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）運動會今（8）日在新竹縣體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳身為重量級嘉賓與台積電董事長魏哲家稍早同框出席，並向現場參與運動會的員工致意，引發全場轟動。壹蘋新聞網 ・ 8 小時前
張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席。太報 ・ 11 小時前
台積電紅包金額再創高！魏哲家宣布全體員工爽領2.5萬
台積電運動會今（8）日於新竹縣立體育場舉行，除了邀請到輝達執行長黃仁勳出席，台積電董事長魏哲家也依照慣例宣布今年的紅包金額，他表示，今年公司的營收獲利創下歷史新高，為了感謝員工的努力與家屬的支持，全體台視新聞網 ・ 11 小時前
獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
總統送祝福！賴清德感性告別戴資穎：「讓世界看見台灣的力量」
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，總統賴清德也在臉書貼文下親自留言，以感性文字向她致意：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」鏡報 ・ 23 小時前
輝達落腳北士科 李四川：預計14日與新壽簽解約 (圖)
台北市副市長李四川8日說，與新光人壽就北士科T17、T18基地的解約金額已經過會計師審查，預計14日簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。中央社 ・ 8 小時前