2025年國銀獲利創新高 中信銀賺破668億居冠

國銀獲利動能在去(2025)年底略微降溫，但全年仍繳出亮眼成績。根據金管會最新統計，去年全年本國銀行稅前盈餘5,836億元，年增562.8億元，不僅連續改寫新高紀錄，也顯示在高利率環境與業務量成長支撐下，銀行業獲利基礎仍然穩健。民營銀行依舊扮演獲利成長主力，中國信託為全年唯一賺破600億元的業者，續居國銀獲利王。

從單月來看，去年12月國銀稅前盈餘為330.3億元，月減104.7億元，主要與銀行年底增提呆帳準備，以及金融商品銷售手續費較11月下滑有關，使得12月獲利表現相對收斂。

廣告 廣告

以全年獲利結構觀察，利息與手續費仍是國銀獲利的兩大驅動力。受惠於放款規模擴大、存放款利差處於相對高檔，銀行利息收入持續成長；同時，財富管理與各項金融服務業務穩定發展，也帶動手續費收入上揚。投資淨收益則因利差與SWAP交易收益縮水，全年表現較前(2024)年略為遜色，成為獲利結構中相對保守的一環。

依據分行別分析，國內總分行仍為國銀最主要獲利本體，規模居各分行之首；但國際金融業務分行(OBU)則是去年獲利成長的最大動能來源，全年稅前盈餘年飆399.5億元，對銀行業貢獻最為顯著。

海外分行方面，全年稅前盈餘小幅增加15.9億元，整體仍維持成長走勢；不過，大陸分行則因當地利息收益衰退，去年全年稅前盈餘年跌15.9億元，反映中國市場放款動能趨緩與經營環境壓力仍在。

進一步觀察個別銀行表現，金管會統計顯示，去年獲利前段班仍以民營銀行為主，其中，中國信託全年稅前盈餘668.93億元，坐穩獲利王寶座，國泰世華以518.49億元奪下第2名，台北富邦426.27億元位居第3名。緊追在後的是玉山銀行386.03億元、兆豐銀行333.02億元，臺灣銀行327.23億元，第一銀行315.18億元，均站穩300億元以上水準。

原文出處

延伸閱讀