2025年國際奧賽共摘23金 教長勉AI世代勇於懷疑辯證

（中央社記者陳至中台北21日電）台灣學子2025年參與各項國際奧林匹亞競賽，共抱回23面金牌。教育部長鄭英耀今天在頒獎典禮中表示，AI發展超乎想像，學子仍應秉持實事求是、勇於懷疑、不斷辯證精神。

台灣選拔優秀學子出國參賽，2025年在國際10項奧林匹亞競賽中獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌、4面榮譽獎。鄭英耀今天在台灣師範大學舉行的頒獎典禮中，一一表揚參與的學子與指導教師。

鄭英耀致詞時提到，世界變化速度超乎想像，3年前大學校長們還在爭辯要「支持」還是「限制」校園使用AI（人工智慧），現在則已不用討論了；實體世界不可能背離AI，甚至有海外知名大學公開宣告，未來5年預計要聘50名跨領域AI學者。

不過，鄭英耀表示，無論外在環境如何改變，仍須仰賴人類實事求是、勇於懷疑、不斷辯證的精神。他勉勵學子保持溫暖與人文關懷的心，用科學力量解決社會問題，「能幫助人們，才是科學最迷人地方」。

國際數理學科奧林匹亞競賽金牌得主、桃園市文昌國中學生蕭睿希，會前接受媒體聯訪，回憶到俄羅斯索契參賽經過；由於俄烏戰爭仍在持續，過程中好幾次，因附近疑有軍隊的無人機經過，選手們半夜被指引到宿舍大廳躲避，第一次有點緊張，後來也就比較不害怕。

生物奧林匹亞競賽銀牌得主、北一女中學生洪子芩則說，歐洲選手都非常享受比賽過程，讓她相當嚮往，未來在科學的路上，也希望自己能享受研究過程。

培訓教授代表、中山大學生物科學系教授江友中表示，人類將面對知識更新速度前所未有的時代，AI與資料科技崛起，使未來重要的不再是單一學科知識，而是跨領域整合思考，學子須具備在變動中持續學習、調整的能力；國際奧賽就是一個跨學科訓練場，過程中獲得的寶貴經驗，已超越競賽本身價值。（編輯：陳仁華）1150121