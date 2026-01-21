2025年國際奧賽共摘23金 總統、教長勉AI世代勇於懷疑辯證

二０二五年國際數理學科奧林匹亞競賽我國共選出五十五人次參與競賽，總計獲得二十三面金牌、二十一面銀牌、六面銅牌及四面榮譽獎，如此耀眼的成績充分展現台灣科學教育扎實的基礎，教育部於台灣師範大學舉辦頒獎典禮。（圖／教育部提供）

記者王誌成／台北報導

賴清德總統二十一日下午在總統府接見二０二五年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團，肯定參賽同學基礎紮實，在國際舞台上發光發熱；總統並期盼同學們能在不同領域發揮所長，並繼續深耕、投身科學研究及科技產業，提升台灣的經濟與科技實力。

總統致詞時首先代表全體國人向代表團表達最誠摯的祝賀與歡迎。並表示，我國共選出五十五人次參與競賽，總計獲得二十三面金牌、二十一面銀牌、六面銅牌及四面榮譽獎，如此耀眼的成績充分展現台灣科學教育紮實的基礎。

總統指出，科學是國力之本，也希望大家與辛苦指導的師長能繼續深耕、投身科學研究的行列，讓台灣未來三十年在物理、化學、醫學等三個領域，至少增加三位諾貝爾獎得主。

針對國家科技發展，總統進一步指出，行政院正推動ＡＩ新十大建設，其中四項基礎建設包括二０四０年前培育五十萬名ＡＩ應用人才；國網雲端算力中心已完成建置，智慧創新算力中心亦即將成立，期盼達到國家均衡發展目標。

此外，政府也關注矽光子、量子科技及機器人等三項關鍵技術，並希望達到三項目標，打造創新創業的生態系，成就兆元產值的軟體平台；協助百萬家中小微企業導入人工智慧、新興科技，全面提升競爭力；希望台灣未來能成為智慧生活圈、智慧島，食衣住行育樂、國防等各領域都有相關應用。

總統也提到，台灣距離上次主辦國際奧林匹亞競賽已經超過十年，為了增加台灣的國際能見度，已經爭取到二０二七年第五十九屆國際化學奧林匹亞競賽主辦權。相信主辦國際奧林匹亞競賽可以增進台灣學生的國際合作、視野與交流機會，並讓各國學生更加瞭解台灣科學教育的成果。

教育部於台灣師範大學舉辦二０二五年國際數理學科奧林匹亞競賽頒獎典禮，部長鄭英耀強調，ＡＩ發展迅速，學生應保持實事求是、勇於懷疑的精神。此次選拔優秀學子參賽，世界變化迅速，三年前大學校長們還在討論是否要「支持」或「限制」校園使用ＡＩ，現在這已不再是問題；實體世界無法脫離ＡＩ，甚至有海外大學計畫在未來五年內聘請五十名跨領域的ＡＩ學者。