2025年國際奧賽摘23金 教育部表揚勉勵得獎師生

記者黃朝琴／臺北報導

臺灣學子選拔優秀學子出國參賽，2025年參與10項國際奧林匹亞競賽，總計獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌、4面榮譽獎，教育部今（21）日舉行頒獎典禮，表揚參與的學子與指導教師。

教育部長鄭英耀出席頒獎典禮中表示，AI發展超乎想像，學子仍應秉持實事求是、勇於懷疑、不斷辯證精神。

國際數理學科奧林匹亞競賽金牌得主、桃園市文昌國中學生蕭睿希表示，回憶到俄羅斯索契參賽經過；由於俄烏戰爭仍在持續，過程中好幾次，因附近疑有軍隊的無人機經過，選手們半夜被指引到宿舍大廳躲避，第一次有點緊張，後來也就比較不害怕。

生物奧林匹亞競賽銀牌得主、北一女中學生洪子芩指出，歐洲選手都非常享受比賽過程，讓她相當嚮往，未來在科學的路上，也希望自己能享受研究過程。

培訓教授代表、中山大學生物科學系教授江友中表示，人類將面對知識更新速度前所未有的時代，AI與資料科技崛起，使未來重要的不再是單一學科知識，而是跨領域整合思考，學子須具備在變動中持續學習、調整的能力；國際奧賽就是一個跨學科訓練場，過程中獲得的寶貴經驗，已超越競賽本身價值。

教育部今（21）日舉行「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽頒獎典禮」，表揚參與的學子與指導教師。（教育部提供）