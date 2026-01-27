2025年外溢保單新契約保費首破400億元 年增6成

（中央社記者蘇思云台北27日電）壽險業2025年外溢保單新契約保費首破新台幣400億元、達446億5207萬元，年增61%，保費收入創下新高。金管會指出，主要有業者銷售保費較高額的商品，帶動去年第4季保費收入上揚，但整體來看，保單件數相對沒增加太多。

金管會今天公布2025年壽險公司對具外溢效果保險商品及實物給付保險商品銷售情形。外溢保單是把保障轉換到健康促進的保險模式，像是保戶透過運動、健康飲食、定期健康檢查等行為，達成保險公司設定的健康目標，就可獲得額外回饋，像是保費折扣、現金或點數回饋等。

如果依性質區分，外溢保單大致可分成以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單以及其他等4大類型。

金管會目前共核准與備查15家壽險、共305張保險商品。2025年全年外溢保單新契約銷售件數為129萬9768件，年增9%，初年度保費收入約446億5207萬元，較2024年的277億4863萬元大增61%。

金管會統計顯示，2025年初年度外溢保單保費收入前3名，依序為國泰人壽、南山人壽與富邦人壽，跟2024年排序相同。

觀察外溢保單個別類型銷售狀況，壽險2025年以健走型保單賣出61萬975件新契約最多，年增34.57%，其次是健檢型保單24萬4802件，年減2%；初年度保費收入則以健走型187億8168萬元居冠，年增24.27%，再來為健檢型49億7763萬元，年成長約7.56%。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，外溢保單保費收入增加較多，主要是國泰人壽銷售保費較高的商品，帶動去年第4季保費收入上揚，但件數相對僅年增9%。

金管會針對實物給付型保單，已核准與備查7家壽險、合計52張保險商品。實物給付保單打破理賠只給現金的方式，改為提供實際服務或物品當作理賠內容，像是醫療服務（如海外醫療專機運送、長期照顧服務）、殯葬服務（如提供保戶身故後的生命禮儀服務及骨灰塔位給付）與健康管理服務（保戶可選擇保險公司指定醫療院所健康檢查等），不過，通常保單設計上如果不想要實物，也可以選現金。

蔡火炎指出，2025年全年實物給付型保單新契約銷售件數45萬3286件，年增74%，初年度保費收入約8億7238萬元，則呈年減50%。2025年新契約保費收入前3名，分別為國泰人壽、富邦人壽與南山人壽。

為何實物給付型保單保費收入呈年減，蔡火炎指出，主要跟壽險公司銷售策略有關，包括有業者停賣部分實物給付型保單，帶動保費減少。（編輯：張均懋）1150127