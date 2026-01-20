2025年外銷訂單飆新高 首破7000億美元大關

受到AI商機加持，台灣外銷訂單大放異彩。經濟部發布外銷訂單統計，2025年外銷訂單金額為7,437.3億美元，創歷年新高，年升26％；預估2026年1月外銷訂單為700至720億美元，年成長45.7％～49.9％。經濟部看好2026年接單表現，除了2月有農曆年長假外，月月接單金額都在700億美元以上，甚至有機會出現800億美元的好成績。

去(2025)年全球經濟展現韌性，AI應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，推升2025年全年接單7,437.3億美元，年飆26%。

主要貨品接單表現，資訊通信產品2025年接單金額2,334.2億美元，較前(2024)年提高614億美元，年增35.7％；電子產品接單金額為2,916.2億美元，較前年上揚800億美元，年彈37.9％，兩產品接單金額貢獻占比9成2以上，成長動能非常集中。資訊通信產品、電子產品的接單金額均寫下歷史新高。

經濟部指出，2025年全球經濟籠罩在關稅等極大不確定因素下，但台灣仍有AI這盞明燈照亮外銷訂單。此次關稅談判談得非常漂亮，優於對競爭手，因此，工具機及機械等廠商有信心接到更多訂單，看好今(2026)年除了AI商機助攻外，傳產貨品接單也有機會改善。

主要接單地區表現，美國地區2025全年接單金額為2,683.4億美元，攀上歷史高峰，主要來自資訊通信產品的成長；東協全年接單1,395.4億美元，同樣衝上史上新高，年增41.2％，並首度超過中國大陸與香港，成為我國第2大接單來源，反映供應鏈移轉效應。

中國大陸及香港全年接單金額為1,378億美元，位居第3名，年升8.7％，成長緩和。歐洲接單954.3億美元，較2024年走升12.8％。日本接單金額為358.8億美元，比2024年增加22.8％。

展望未來，經濟部認為，地緣政治及貿易政策等不確定性因素仍影響全球經貿表現，但AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用延續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助於維繫外銷接單量能。

