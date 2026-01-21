2025年夜衝武嶺10死「大學生居多」 警祭3大措施防制

去（2025）年「夜衝武嶺」發生9件車禍。（圖／南投警方提供）

南投合歡山經常出現不少人一同「夜衝武嶺」，但近日才發生19歲男大生騎車前往，卻在行經中橫公路時，疑因過彎失控自撞邊坡護欄，再因此跌落10米深的邊坡，送醫後不幸宣告不治。根據警方統計，2025年因疲勞駕駛而發生的死亡車禍就多達9件、造成10人死亡，其中以大學生的年齡族群居多，警方已透過深入校園宣導、印製彩色宣導小卡散發及改善道路環境等3大項措施防制，呼籲青少年勿「夜衝武嶺」，以免發生憾事。

南投縣警察局交通隊指出，去年「夜衝武嶺」發生的車禍，以大專院校年齡層的年輕族群居多，更有2件為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡案例。研究指出，缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態，會導致反應遲鈍、判斷力下降，而整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下。

廣告 廣告

因此，警方結合縣府教育處、新聞行政處、南投監理站等單位，深入高中、大專院校舉辦講座加強宣導，並協請公路局透過CMS看板加強重要路段播放警語，同時設計「疲勞不上路、安全不打折」等彩色宣導小卡片，於武嶺發送宣導，同時放置於沿線超商供民眾取閱，提醒青少年盡量避免疲倦駕駛與「夜衝」行為。

此外，警察局也針對發生死亡車禍的路段逐一會勘辦理道路工程改善，請道路養護單位加強設置事故防護設施，期盼藉由教育、宣導與環境改善三方面並進，讓遊客前來南投縣觀光能更安全。

警方印製宣導小卡散發，呼籲青少年勿「夜衝武嶺」。（圖／南投警方提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零 將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

獨家／樂天女孩又出包！桌曆出貨兩度喊卡 2025拖到2026引粉絲不滿