2025年大結局！12月生肖運勢大洗牌，誰旺誰衰一目了然
生活中心／綜合報導
隨著2025年進入尾聲，12月的「戊子月」也悄然到來。這個月，天寒地凍、暗流湧動，是年底收尾與盤點得失的關鍵時刻。根據命理專家的說法，按照干支曆，子鼠屬水，水主智慧與變動，意味著不少生肖會在這個月面臨事業、財運的關鍵轉折。對一些人來說，是大展宏圖的時刻；對另一些人，則需小心應對、守住底線。
1.生肖鼠：當家作主，掌控年底節奏
屬鼠者12月迎來本命月，好運集中在人際與事業。工作思路清晰，領導難題交給你解決，銷售與業績表現尤佳。正財穩定，偏財運敏銳。
注意事項：本月情緒波動大，切勿過於自我，與人相處保持耐心即可。
2.生肖牛：貴人相助，穩中求勝
屬牛者12月運勢佳，貴人頻現，工作、生活皆有助力。年底升遷或加薪機會高，財運穩健，適合守財。
注意事項：年底飯局多，注意腸胃健康，飲食以清淡為主。
3.生肖虎：蓄勢待發，以靜制動
屬虎者本月為觀察期，適合學習與整理既有工作。計畫可能有變動，需保持耐心，不宜急躁行事。
注意事項：留意家中長輩健康，並防寒保暖。
4.生肖兔：桃花氾濫，謹防口舌
屬兔者職場可能遇到小人與口舌之爭，需低調行事。財運易受人際影響，衝動消費需克制。
注意事項：避免爛桃花與人際糾紛，保護自身利益。
5.生肖龍：強強聯合，大展宏圖
屬龍者12月事業有突破，團隊核心地位凸顯，決策果斷。財運水漲船高，偏財與正財皆可。
注意事項：注意腰腎健康，長時間坐辦公室需活動筋骨。
6.生肖蛇：壓力山大，暗中摸索
屬蛇者本月壓力大，但抗壓能力提升。工作上需低調，適合修煉與收尾。財運普通，注意細節與罰款。
注意事項：重視心腦血管與眼睛保養，保持良好作息。
7.生肖馬：衝動是魔，動盪不安
屬馬者本月動盪，工作易起衝突，財運大起大落。適合小幅變動化解黴運，但需控制衝動。
注意事項：安全第一，注意心臟與血壓。
8.生肖羊：小人作祟，明哲保身
屬羊者易遭小人作梗，職場需低調，家庭運良好可作後盾。財運要防詐騙。
注意事項：調整情緒，避免失眠與焦慮，多與家人朋友交流。
9.生肖猴：才思泉湧，左右逢源
屬猴者創意與才華被看見，工作溝通順暢，有利認識業界大佬。偏財與正財運佳。
注意事項：防流感，社交場合注意呼吸道健康。
10.生肖雞：平淡是福，小心理財
屬雞者本月運勢平穩，工作需反覆返工，財運小心破耗，生活細節需留意。
注意事項：皮膚保養、家中設備維護不可忽視。
11. 生肖狗：腳踏實地，多勞多得
屬狗者12月運勢穩定，勤勞可見收穫，正財穩健。
注意事項：注意防寒保暖，提升抵抗力。
12. 生肖豬：競爭激烈，注意花銷
屬豬者社交與工作競爭加劇，財運大幅波動，需理智管理開支。
注意事項：控制花錢與飲食，避免過度消耗。
結語
12月，是2025年的收官，也是2026年的開端。運勢好者，把握機會收穫成果；運勢不佳者，積蓄力量迎接新年挑戰。老鐵們，準備好迎接年底的大洗牌了嗎？
三立新聞網提醒您：
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
更多三立新聞網報導
忍了這麼久值得了！2026年4生肖迎大運 工作財運全面飆升
迪麗熱巴被換了？「克隆人」傳聞席捲娛樂圈，專業網友揭開驚人真相
明太祖朱元璋被畫成「怪獸臉」誰幹的？幕後黑手竟是他
別讓這4句「辭職原因」毀了你！面試官一聽秒刷掉，誰說誰倒霉！
其他人也在看
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 24
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 6
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 229
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 9 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 3 小時前 ・ 4
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 13
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 37
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 38
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 104
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 162
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 80
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 577
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12