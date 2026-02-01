2025年大豐收！木木再曝喜訊 許願挑戰戀綜舞台

木木出道首次香氛聯名。（圖／品牌提供）





2025年對木木（林葦妮）而言，是主持與表演雙線並進、持續累積實戰經驗的一年。除了擔任節目《大學聲 Young Voice》主持人，展現穩定台風與臨場反應，她也再度站上金鐘獎星光大道紅毯，主持表現持續受到關注；同年更首度登上大銀幕演出電影《進行曲》，演出表現引起討論。

除了電視與電影作品外，全新網路綜藝節目《OMO調查局》也於近日上架，由木木與夏和熙、阿本聯手主持，進一步展現她在不同節目形式中的多元主持面向。隨著舞台經驗持續累積，木木也笑著向製作單位喊話，直言最想挑戰戀愛實境節目主持舞台，希望有機會一邊看大家談戀愛、一邊陪觀眾討論情感。

木木同時也表達自己始終對戲劇演出抱持高度熱情，希望在主持之外，持續精進演員之路，迎接更多不同角色的挑戰。今天再公布喜訊，她迎接出道以來第一次跨界聯名合作，首度攜手香氛品牌推出聯名香水《初光木語》，並預告將於7日在高雄 擔任一日店長，與粉絲近距離互動。

對木木而言，香氣早已融入日常節奏之中。她笑說自己出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼」，包包裡也會隨身攜帶小瓶補香，依照心情與場合挑選不同氣味：出席時尚或正式活動時，會選擇較有質感、成熟的味道，與朋友吃飯或私下行程則偏好清新路線。她形容，香水是一種出門前必備的儀式感，也是一種讓自己快速回到狀態的方法。

木木也分享，自己平時就是重度香水使用者，家中收藏約有二十多瓶香水，因此在接到合作邀請時感到相當開心又感動；這次聯名從香氣方向到包裝細節皆深度參與，也特別堅持香水不能太過張揚，希望氣味能在不打擾的狀態下，陪伴使用者回到自己。

接近農曆新年，木木分享每年最期待的，就是能和家人一起走春、到廟裡拜拜，好好坐下來聊天，彌補平時因工作忙碌而較少相處的時光，「過年對我來說，是可以真正慢下來、重新整理自己的時候。」展望即將到來的2026年，她也替自己許下心願，希望以新身分經營中的頻道《下一站，MU的地》能被更多人看見，也期盼能迎來更多戲劇演出的機會。



