2025年天使來發光 科技人響應公益聖誕鞋盒

2025年天使來發光，盟立集團響應公益聖誕鞋盒，完成612個孩子的聖誕心願。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹導

「二０二五年天使來發光」盟立集團與新竹基督教聯合關懷協會、中華扭轉力協會，以及世界展望會、YWCA、更生團契、新竹眾教會等攜手，十七日表達對脆弱家庭孩子的愛心，共同響應公益聖誕鞋盒，精準完成六百一十二個孩子的聖誕心願。

新竹基督教聯合關懷協會表示，顧念到脆弱家庭的需要，幫孩子圓夢之外，還為每個有需要的家庭送暖，讓孩子與家庭同時收到禮物和禮券。有些孩子是平生第一次收到如此包裝精美的禮物，有些困難家庭的孩子則是一年一度，對「天使來發光」的聖誕心願禮物充滿期待。而孩子們都驚喜地發現，這些禮物正是他們心中最想要的。

廣告 廣告

盟立集團孫弘總裁表示，六年來參與這項慈惠行動，對盟立同仁來說都是學習，激勵許多同仁不僅參與天使來發光，也以公餘時間參加許多公益行動。他也感謝合作送出禮物的課輔班、公益團體，他們代表光明，給孩子肯定，相對於某些用金錢、同儕引誘青少年誤入歧途的勢力，可說是在第一線勝過黑暗。

新竹基督教聯合關懷協會執行長黎源悅牧師感觸良多，她說，「公義就是看到眼前的需要，去滿足它，就實現公義」。天使來發光的動人故事說不完，小筆在學校學習、寫作業很容易分心，但去年透過天使來發光收到畫筆，感受到被愛，自己是有價值的，成為改變的重要起點。這一年來，小筆從缺乏學習動力，數學老是不及格，進步到七十分以上。

新竹基督教聯合關懷協會理事長李易松牧師強調「愛是TIME」，上帝以六天創造世界；耶穌以六小時掛在十字架上為人犧牲，第三天復活，愛必須付出時間。天使來發光的禮物、教會的課輔、公益團體的陪伴，都是如此，把上帝的愛與真理，寫在每一個孩子的笑容上。