2025年失業率3.35%探25年新低 估1月續降

（中央社記者曾智怡台北22日電）主計總處今天公布2025年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，創25年新低，估1月失業率續降。展望後續，主計總處官員表示，台美關稅15%且不疊加對傳產是非常好的消息，但全球產能過剩問題仍存在，須持續觀察全球經濟情況。

根據主計總處統計，2025年12月失業率為3.30%，月減0.03個百分點，寫25年同月新低；經季節調整後失業率為3.35%，與上月持平，為26年同月新低。至於全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，創下民國90年以來、25年新低。

廣告 廣告

統計顯示，去年12月失業人數為39萬8000人，較上月減少3000人，主因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少2000人所致；全年失業人數平均為40萬3000人，年減3000人。

展望後續，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，農曆年將有一波消費旺季，預期今年1月失業率如往常續降。

媒體關注，隨著無薪假人數收斂，加上台美關稅底定，如何看待未來失業率趨勢。譚文玲表示，關稅結果剛出爐，一時間仍看不出變化，但「15%不疊加」對傳產是非常好的消息，與日韓稅率一樣，台廠競爭力將有所提升，但全球產能過剩問題還在，非單靠單一國家努力能克服，仍視後續全球經濟狀況而定，須持續觀察。

先前外界關注勞動力低度運用指標當中的「工時不足就業者」，也就是因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係），致資料標準週實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者。

觀察統計變化，工時不足就業者於去年9月攀至12.9萬人的高峰後，呈現逐月下滑，11月已降至12.4萬人。不過，12月工時不足就業人數為12.7萬人，較上月增加3000人，譚文玲認為，除關稅、全球傳產產能過剩外，12月進入冬天農業休耕也可能提高工時不足就業人數。

此外，根據統計，去年勞參率59.43%、寫近36年來最高，譚文玲說明，政府持續努力提升勞參率，包括針對中高齡祭出政策工具，另一方面，女性近10、20年勞參率持續提高，顯示過去女性相夫教子觀念已慢慢打破，兩者皆對勞參率提高做出很大貢獻。

譚文玲補充，自115年1月統計開始，將併同編布全國常住人口就業失業統計，以更完整呈現勞動市場實況。（編輯：黃國倫）1150122