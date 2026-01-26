2025年富邦集團營運續創佳績 集團謝年會近1.6萬名同仁南港展覽館迎新歡聚





為感謝及慰勞同仁們過去一年的辛勤付出，富邦集團24日於南港展覽館1樓及4樓盛大舉辦集團謝年會，邀請新一代天團「告五人」、紅遍華語樂團的「蘇打綠」熱力開唱。2025年富邦集團連續第五年位居台灣第1大集團寶座，富邦金控連續第17年蟬聯台灣金控業每股盈餘獲利王，在永續、公益領域更持續創新打造業界典範，集團近1.6萬名同仁於南港展覽館尾牙歡聚，閃耀迎新。

富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興進場時受到同仁熱情歡呼。(富邦金控提供)





今年富邦集團謝年會以「富邦領航 閃耀迎新」為主題，由金鐘主持人曾寶儀率領富邦悍將Anu、Travis、蓁蓁組成黃金主持陣容，除了精彩的藝人表演，富邦悍將球員及FUBON Angels也將與「八角塔男聲合唱團」齊聚帶來開場演出，富邦同仁則由「聲耀富邦」歌唱比賽的優勝者們帶來熱歌勁舞，展現富邦集團的正向活力。

富邦金控董事長蔡明興於開場致詞表示，回顧過去一整年，美國總統川普的政經變革導致全球貿易緊張、金融市場劇烈震盪，加上地緣政治影響，整體市場詭譎多變，每項因素對金融業都是巨大挑戰，但富邦金控2025年再次繳出亮眼成績，以稅後淨利1,208.5億元，EPS8.36元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。同時，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券全年獲利皆創下歷史新高，富邦人壽亦維持業界第一，富邦投信資產管理規模突破兆元，各子公司營運成果亮眼！





蔡明興並指出，除了優異的經營績效，富邦金控亦持續深耕永續領域。2025年，富邦金控不僅持續在各大國際評比維持優異表現，也連續2年獲選《時代雜誌(TIME)》「全球500大永續企業」，更勇奪2025年全球跨產業排名第32名、全球金融業第4名的佳績，穩踞國際領導地位。期許富邦同仁持續踐行「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，共同攜手邁向成為「亞洲一流的金融機構」的目標。

富邦經營團隊帶領同仁呼喊富邦三信條，提醒謹記「誠信、勤儉、謙和」精神。(富邦金控提供)





富邦集團董事長蔡明忠在謝年會中感謝同仁付出，並提到，根據中華徵信所2025年11月發佈的調查，富邦集團以資產總額突破14兆元連續第五年居台灣第一大集團。富邦不只在經營上領航，在永續、公益領域也都有卓越表現。2021年開始倡議的Run For Green™成果亮眼，不但超越目標為台灣種下逾10萬棵樹，更創業界之先，成為首家提供自願性碳權抵換支持大型馬拉松賽事的金融業者，攜手賽事單位共同提升氣候意識，為金融業打造綠色典範。

蔡明忠表示，富邦始終以「社會的發電機」自許，在富邦人齊聚尾牙時刻，我們更希望將這份溫暖擴大，陪伴寒士與植物人家庭一起迎接好年。富邦慈善基金會已連續十年支持創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，今年捐助1,325萬元，十年來累計捐助超過1.2億元，展現富邦長期而堅定的社會關懷。2025年富邦更正式成立「有志一同ᵀᴹ」公益平台，整合集團資源，擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工，以更有組織、系統的方式為社會注入正向力量，2025年志工服務時數逾4萬小時，具體實踐與社會共好。





身為國內最挺體育的企業之一，富邦年投入逾5億元支持職籃、職棒、成棒，並贊助多項國際賽事；2025年更集結旗下贊助選手，打造「富邦 Dream Team」，扮演運動員們的堅強後盾。富邦亦長期展現對藝術文化的承諾，富邦美術館去年推出《路易絲．布爾喬亞》、《印象派—從莫內到美國》、《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》等重量級展覽，實踐「藝術每一天 Art Every Day」的本質。





富邦集團謝年會也規劃同仁表演動感歌舞，為同仁們提供展現才華的機會。2025年在公司內部舉辦第二屆歌唱比賽「聲耀富邦」，經過初賽、總決賽，歷時兩個多月，在業界知名評審與累積上萬人次觀看直播見證下，選出賽事優勝者，今日謝年會也邀請優勝代表們一起登台演唱，同仁們的專業與活力演出，正是富邦品牌精神「正向力量 成就可能™」的具體展現！

富邦員工鼓勵同仁展現才華，登上謝年會舞台表演動感歌舞。(富邦金控提供)





2025年富邦集團謝年會分為北、高兩場，除了24日的台北場，高雄場將於1月31日舉行，邀請到韋禮安、任賢齊帶來精彩演出。富邦集團謝年會北、高兩場總計約2萬名同仁參加，總摸彩獎金約2,050萬元，整體中獎率高達84%，創下歷年新高，希望在農曆年前夕加碼發紅包，慰勞感謝同仁們一整年的努力。

富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興頒獎予富邦表演同仁。(富邦金控提供)





