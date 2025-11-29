2025年寫生日「穿越嘉義公園一起來寫生」 用畫筆穿梭城市的過去與未來

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 嘉義市立美術館今(29)日策辦「穿越嘉義公園．一起來寫生」活動，邀請市民朋友共同以畫筆記錄城市風景，嘉義市副市長林瑞彥也到場為一同參與的大小朋友送上鼓勵，希望大家從創作中重新發現嘉義公園的故事與魅力。今年活動以「寫生日」為名，擴大規模並結合跨領域藝術體驗，讓大人與小孩都能在週末時光，悠遊自然、感受藝術。

林瑞彥副市長今日到場鼓勵參與市民，並向現場授課老師與藝術家表示感謝，並參與和家長、孩子們以嘉義公園現地採集的葉片與花材編作花圈的創作環節。隨後，林瑞彥副市長續往寫生區關心孩子們的創作情形，並向戶外寫生的青年與親子組加油打氣。現場民眾向林瑞彥副市長表示，今年活動內容豐富、氛圍溫馨，直呼「期待明年繼續舉辦」。

▲副市長林瑞彥為戶外寫生的青年與親子組加油打氣。

文化局長謝育哲表示，今年的「寫生日」結合更多跨領域元素，從展演、閱讀到戶外創作，活動內容包括行動書車「閱讀浪」駐點、展演活動「《揣啥物》繪本劇場」和〈公園馬戲速寫課〉，以及「這也是寫生」系列工作坊——〈自然系小畫家〉、〈嘉義公園裡的植物學〉、〈公園裡的似顏繪〉等，結合公園生態、自然素材與人物觀察，打造融合教育、娛樂與藝術啟發的城市嘉年華。

謝育哲局長進一步指出，今年以「嘉義公園」為主題，特別邀請嘉義在地藝術家鄭建昌與王德合老師蒞臨指導，以豐富的教學經驗陪伴市民親近藝術，並以自身創作啟發大家的觀察力與表現力，讓嘉義的在地藝術能量得以持續累積與傳承。

嘉義市立美術館表示，競賽分為國小低、中、高年級組、國中組、高中組、大專以上暨社會組等六組，評選重點包括主題創意性、構圖與藝術表現力。凡於11月21日前報名並完成作品繳交者，可獲精美紀念禮物。得獎作品除線上展出外，並將於2026年1月30日至3月1日在嘉義市立美術館實體展出，並於1月31日（星期六）下午2時舉行頒獎典禮，邀請市民共同見證嘉義畫都的傳承與創新。

▲瑞彥副市長與「公園馬戲速寫課」演出團隊合影。

「寫生」是嘉義畫都深厚的藝術傳統，自2022年由嘉義市立美術館推動以來，活動已邁入第四年，每年都吸引不同年齡層、熱愛創作的市民熱情參與。今年以「城市風景 × 創意觀察」為主軸，鼓勵民眾親近嘉義百年公園景觀，透過戶外寫生培養觀察力與想像力，以畫筆記錄城市風貌與心中想像。

今年適逢嘉義建城321年，市政府以「共享城市、宜居城市、摩登城市」為策展主題，舉辦「320＋1嘉義城市博覽會」，展現嘉義邁向未來的城市動能。在這樣的城市背景下，「穿越嘉義公園・一起來寫生」以創作呼應城市脈動，邀請市民以畫筆參與嘉義的故事，將對土地的記憶與生活的情感化為創作，讓每一幅畫都成為嘉義故事的一部分。（照片：記者劉芳妃翻攝）